Autisme : le multilinguisme améliore les capacités cognitives

L'ESSENTIEL Le multilinguisme améliore les capacités cognitives des enfants autistes, selon une nouvelle étude.

Les bénéfices de parler plusieurs langues s'observent aussi chez les enfants non-autistes.

Concernant les enfants autistes, cela réduit les signes du TSA et améliore leurs capacités de communication.

Les personnes touchées par des troubles du spectre de l’autisme présentent des altérations dans la capacité à établir des interactions sociales et à communiquer. Mais, ces difficultés semblent moindres si l’enfant autiste parle plusieurs langues.

Une nouvelle étude d’UCLA Health, publiée dans la revue Autism Research, montre que le multilinguisme améliore les capacités cognitives ainsi que le contrôle des pensées des jeunes ayant un TSA. Il aide aussi à réduire certains signes. Des effets cognitifs bénéfiques qui ne sont d’ailleurs pas uniquement observés chez les enfants autistes.

Multilinguisme : des capacités cognitives améliorées aussi bien chez les autistes que non-autistes

Pour comprendre l’impact des langues, les chercheurs ont réuni plus de 100 enfants autistes et non autistes âgés de 7 à 12 ans. Ils évoluaient dans des foyers monolingues ou multilingues. La plupart des ménages multilingues parlaient espagnol et anglais à la maison.

Les parents devaient noter les compétences cognitives de leur enfant. Ils devaient, entre autres, évaluer leur capacité d’inhibition. C’est-à-dire le fait de stopper les actions distrayantes ou non-pertinentes quand c’est nécessaire. Ils devaient aussi jauger leur mémoire de travail ou encore leur capacité à basculer d’une tâche à une autre. Par exemple, s'amuser avec des jouets et ranger après.

Les capacités fondamentales affectées par l'autisme, telles que la capacité de comprendre différents points de vue, la communication sociale et les comportements répétitifs étaient également relevés.

L’analyse des réponses et des dossiers des enfants a mis en évidence que le multilinguisme est associé à de meilleures compétences en matière d'inhibition et de changement de perspective chez les enfants atteints et aussi non d'autisme.

Parler plusieurs langues semble aussi réduire les principaux signes de l'autisme. Ce qui permet d'améliorer la communication, de réduire les comportements répétitifs et d'améliorer les compétences en matière de prise de perspective chez les autistes. "Si vous devez jongler avec deux langues, vous devez supprimer l'une afin d'utiliser l'autre. C'est l'idée que l'inhibition pourrait être renforcée par la connaissance de deux langues", avance l’auteure principale Dr Lucina Uddin dans un communiqué.

Parler plusieurs langues ne perturbe pas le développement des enfants

De nombreux parents émettent des inquiétudes sur le multilinguisme. Ils font notamment part de leur crainte qu’il impacte négativement le développement des enfants. Pour la chercheuse, ses travaux montrent que ces peurs sont infondées.

"Le point important à retenir est que nous ne voyons aucun effet négatif de parler plusieurs langues à la maison, assure la spécialiste. Il est en fait bénéfique de célébrer toutes les langues associées à votre culture."