Cerveau : 3 sports qui boostent les fonctions cognitives des seniors

L'ESSENTIEL Jouer une partie de golf de 18 trous ou faire 6 km de marche nordique ou de marche traditionnelle peut améliorer la fonction cognitive immédiate des personnes âgées, selon une nouvelle étude.

Ces trois activités boostent entre autres les capacités d'attention et de vitesse de traitement des informations.

Les deux types de marche améliorent également les fonctions exécutives. C'est-à-dire l'ensemble des compétences cognitives permettant d'agir de façon organisée pour atteindre un objectif ou résoudre un problème.

Les capacités cognitives ont tendance à diminuer avec l'âge. Toutefois, l'exercice physique peut aider à lutter contre ce phénomène lié au vieillissement. Trois activités précises sont particulièrement efficaces pour améliorer la fonction cognitive immédiate des personnes âgées, selon une étude de chercheurs des University of Eastern Finland, University of Edinburgh et ETH Zürich publiée dans BMJ Open Sport & Exercise Medicine. Il s'agit du golf, de la marche nordique et de la marche.

Capacités cognitives : misez sur le golf, la marche et la marche nordique

Pour évaluer les effets de différents types d'exercice distincts sur le plan cognitif, l'équipe internationale a demandé à 25 golfeurs en bonne santé âgés de 65 ans et plus de participer à trois activités différentes : faire un circuit de golf de 18 trous, une marche nordique de 6 km et une séance de marche traditionnelle de 6 km. Les scientifiques ont par ailleurs évalué les fonctions cognitives des participants à l'aide de différents tests avant et après chaque activité.

L'analyse des résultats a montré qu'une seule séance de l'un des trois exercices a amélioré les fonctions cognitives inférieures comme l'attention et la vitesse de traitement. En revanche, les fonctions cognitives exécutives plus exigeantes - comme la capacité de commutation des tâches (capacité à transférer son attention d'une chose à l'autre) - ont, pour leur part, été boostées uniquement par les séances de marche nordique et de marche traditionnelle.

L'activité physique aiderait à lutter contre le déclin cognitif

"Ces résultats soulignent la valeur de l'exercice aérobie adapté à l'âge, comme le golf, la marche nordique et la marche, pour le maintien et l'amélioration de la fonction cognitive chez les personnes âgées", explique Julia Kettinen, première auteure de l'étude et chercheuse en médecine du sport à l'Institut de biomédecine de l'Université de Finlande orientale, dans un communiqué. L'experte rappelle également que "des recherches antérieures ont montré que l'activité physique est également prometteuse en tant que stratégie potentielle pour ceux qui connaissent un déclin cognitif."