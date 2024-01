Première mondiale : une greffe cardiaque partielle a été réalisée avec succès sur un bébé

L'ESSENTIEL En 2022, un bébé a bénéficié, pour la première fois, d’une transplantation cardiaque partielle.

Dans une récente étude, les médecins, à l’origine de l’intervention, ont révélé que les valvules et les artères s’étaient bien développées en même temps que les organes du jeune patient.

Depuis cette première procédure, treize transplantations cardiaques partielles ont été pratiquées dans le monde.

Il s’agit d’une grande révolution pour les greffes cardiaques. Au printemps 2022, des médecins de l’établissement Duke Health (États-Unis) ont pratiqué la première transplantation cardiaque partielle sur un bébé, qui avait besoin d’un remplacement de valvules cardiaques. Ils ont récemment dévoilé que les valvules et les artères s’étaient bien développées en même temps que les organes et le corps du jeune patient. Leurs travaux ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association.

La transplantation cardiaque partielle permet de réduire les doses d’immunosuppresseurs

Dans le cadre d’un remplacement de valvules cardiaques, la procédure classique est d’utiliser des valvules non vivantes, qui n’évolueront pas avec l’enfant. Néanmoins, cette intervention nécessite des remplacements fréquents et des opérations chirurgicales avec un taux de mortalité de 50 %.

Au cours de cette chirurgie innovante, les spécialistes américains ont fusionné des valvules et des artères d’un patient décédé dans le cœur du bébé. "Cette publication est la preuve que cette technologie fonctionne et qu'elle peut être utilisée pour aider d'autres enfants (…) La nouvelle méthode de prélèvement de valvules utilisée lors de la transplantation cardiaque partielle conduisait à deux valvules et artères fonctionnant bien qui se développaient de concert avec l'enfant comme s'il s'agissait de vaisseaux natifs ", a noté le Docteur Joseph W. Turek, premier auteur de l’étude et chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique de Duke, qui a dirigé cette procédure historique.

D’après l’étude, cette intervention a nécessité un quart de la quantité d’immunosuppresseurs qui sont généralement prescrits pour prévenir les rejets en cas de transplantation cardiaque complète. Les scientifiques ont noté qu’un traitement antirejet à faible dose pourrait permettre d’éviter certains effets secondaires néfastes, susceptibles de s’aggraver au fil des années.

Transplantation cardiaque en domino : un cœur pour sauver deux vies

La transplantation cardiaque partielle pourrait également changer la vie des personnes en attente d'une greffe. Dans l’étude, les médecins ont évoqué la transplantation cardiaque en domino. Par exemple, un patient qui présente des valvules saines, mais qui a besoin d’un muscle cardiaque plus fort, reçoit une transplantation cardiaque complète. Les valvules sont ensuite greffées à un autre patient qui en a besoin. Grâce à l’effet domino, un seul cœur pourrait sauver deux vies. "On pourrait potentiellement doubler le nombre de cœurs utilisés au profit d'enfants souffrant de maladies cardiaques (…) Sur l'ensemble des cœurs donnés, environ la moitié remplit les critères pour être utilisés pour une transplantation complète, mais nous pensons qu'il y a un nombre égal de cœurs qui pourraient être utilisés pour des valvules", a noté le Docteur Joseph W. Turek dans un communiqué.

À l’heure actuelle, treize transplantations cardiaques partielles ont été pratiquées dans le monde, dont neuf dans la clinique Duke Health. Selon les chercheurs, la réalisation d’un essai clinique sera la prochaine étape.