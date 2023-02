Greffe de rein : elle trouve un donneur en mettant une annonce sur sa voiture

L'ESSENTIEL Debbie Onishenko est atteinte de diabète depuis son adolescence.

Elle a écrit "besoin d'un rein de type O. Donnez celui que vous avez en réserve" sur sa voiture.

Brent Kruger, qui a le même groupe sanguin qu’elle, a proposé de lui donner son rein.

Au Canada, Debbie Onishenko, une femme âgée de 62 ans, présentait des troubles rénaux à cause de son diabète dont elle souffre depuis qu’elle a 13 ans. Au fil des années, cette maladie chronique a endommagé ses reins, qui ne fonctionnent plus qu’à 9 %. En 2022, les médecins lui révèlent que les dialyses ne sont plus efficaces pour la soigner et qu’elle a besoin d’une greffe. Problème : la liste d’attente pour recevoir un don de rein en Saskatchewan, la province où elle habite, est longue.

Don de rein : un appel à l’aide inscrit sur sa voiture

Peu de temps après son annonce, la patiente décide de prendre les choses en main. Elle a l’idée de lancer un appel à l’aide en inscrivant sur la vitre arrière de sa voiture rouge : "besoin d'un rein de type O. Donnez celui que vous avez en réserve" et ajoute son numéro de téléphone. Cette annonce lui a permis d’être contactée par des médias qui ont relayé son histoire et sa demande, selon Radio-Canada.

Après cette médiatisation, plusieurs Canadiens ont appelé Debbie Onishenko pour lui venir en aide. Mais c’est un appel reçu en août qui a pu la sauver. "Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, j’ai un rein et je vais vous le donner", a dit Brent Kruger à l’autre bout du fil. Ce dernier a le même groupe sanguin que la sexagénaire. "C’était le plus grand miracle au monde", a déclaré la diabétique. Pour s’assurer que le donneur soit compatible avec elle, il a dû réaliser des examens médicaux.

Elle veut que "les gens réalisent qu’ils peuvent aider les autres quand ils sont en vie"

Désormais, les deux patients attendent de subir une intervention chirurgicale pour les préparer à la transplantation du rein. Ils espèrent que l’opération se déroulera à la fin du mois ou en mars. Leur première rencontre a eu lieu à l’Hôpital Saint-Paul, à Saskatoon. "Mon plus grand souhait est que les gens réalisent qu’ils peuvent aider les autres quand ils sont en vie. On peut s'inscrire pour être sur la liste des donneurs quand on sera mort, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire même quand on est en vie", a indiqué Debbie Onishenko, qui compte laisser le message sur sa voiture jusqu’à son retour chez elle après la chirurgie.