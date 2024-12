Méningite : la vaccination obligatoire pour les bébés à compter du 1er janvier 2025

L'ESSENTIEL En raison de l’augmentation des cas de méningites en France, les bébés devront, à partir du 1er janvier, se faire administrer obligatoirement le vaccin contre les méningocoques de types B et ACWY.

Pour les méningocoques ACWY, deux doses (à 6 et 12 mois) sont nécessaires. Pour le méningocoque B, trois injections (à 3, 5 et 12 mois) doivent être réalisées.

Cette vaccination peut être effectuée par les médecins généralistes ou pédiatres, les sages-femmes et les infirmiers.

Depuis 2018, les enfants reçoivent obligatoirement 11 vaccins. Ces derniers couvrent des maladies graves, comme la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole ou encore la rubéole. Mais, à partir du 1er janvier, un nouveau vaccin va être ajouté à la liste. Il s’agit de celui contre les infections à méningocoques ACWY et B. « La vaccination contre le méningocoque C, déjà obligatoire, sera remplacée par celle contre les méningocoques ACWY, tandis que la vaccination contre le méningocoque B, jusqu’ici fortement recommandée, devient également obligatoire », indique le ministère de la Santé.

Cette décision a été prise en raison de l’augmentation des cas de méningites en France et à l’évolution des souches. Pour rappel, les infections invasives à méningocoques (méningites, septicémies), auxquelles les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents sont les plus exposés, sont rares mais extrêmement graves pour la santé. "Malgré le traitement, les infections à méningocoques ont un taux de mortalité élevé (10 %) et un fort potentiel épidémique", signale l’Institut Pasteur.

Deux injections pour les méningocoques ACWY et trois doses pour le méningocoque B

La vaccination contre les méningocoques de types B et ACWY peut être réalisée par les médecins généralistes ou pédiatres, les sages-femmes et les infirmiers. Le schéma vaccinal contre les méningocoques ACWY repose sur deux injections : une à 6 mois et une à 12 mois. D’après l’Assurance Maladie, la dose à un an peut être co-administrée avec le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. En ce qui concerne le schéma de vaccination contre le méningocoque B, trois doses sont administrées à 3 mois, 5 mois et 12 mois. "Les nourrissons ayant reçu une première dose de vaccin contre les méningocoques C avant le 1er janvier 2025 devront recevoir leur deuxième dose, après cette date, avec un vaccin contre les méningocoques ACWY", peut-on lire sur le site du ministère.

Infections à méningocoques : pour qui la vaccination est-elle recommandée ?

L’Assurance Maladie rappelle que la vaccination contre les méningocoques est conseillée pour certaines personnes. C’est le cas pour les adolescents âgés de 11 à 14 ans. Ces derniers peuvent recevoir une dose du vaccin contre les méningocoques ACWY, quelle que soit leur vaccination antérieure. Les personnes à risque d’infection à méningocoque, comme les patients immunodéprimés, et leur entourage ont également la possibilité de se faire injecter le vaccin. "La vaccination contre les infections à méningocoque ACWY et B est recommandée chez les personnels des laboratoires de recherche travaillant sur le méningocoque."