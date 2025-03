Méningites : qui est concerné par les nouvelles règles de vaccination ?

L'ESSENTIEL Face à une flambée de méningites en France (600 cas en 2024), les autorités sanitaires renforcent la vaccination. La HAS recommande d'obliger le vaccin ACWY jusqu’à 2 ans et de le proposer immédiatement aux moins de 3 ans.

Le ministre de la Santé Yannick Neuder promet que cette mesure sera mise en œuvre rapidement : "C’est une histoire de quelques semaines."

Une campagne pour les 15-24 ans est aussi prévue et un programme de vaccination pourrait concerner les collégiens à la rentrée.

"Une histoire de quelques semaines." Face à une flambée inédite de méningites en France (plus de 600 cas recensés en 2024, un record en 20 ans), les autorités sanitaires comptent renforcer leur stratégie vaccinale. Dans un avis émis le mardi 18 mars, la Haute autorité de santé (HAS) préconise un élargissement de la vaccination obligatoire à certaines populations, afin de mieux lutter contre cette infection potentiellement mortelle.

Une extension de la vaccination obligatoire

Les infections invasives à méningocoques, responsables de méningites et de septicémies, peuvent tuer en quelques heures ou laisser d'importantes séquelles. Leur nombre est en forte augmentation depuis la levée des restrictions sanitaires post-Covid, mais également l'épidémie virulente de grippe, qui constitue un facteur de risque d’infections. "On voit un nombre de méningites de plus en plus important", a souligné le ministre de la Santé Yannick Neuder.

Jusqu'à présent, la vaccination était centrée sur deux vaccins distincts : l'un contre le méningocoque B, dominant en France, et l'autre contre la souche C, remplacé en janvier 2025 par un vaccin couvrant A, C, W et Y. Celui-ci est déjà obligatoire jusqu'à un an et recommandé pour les 11-14 ans.

Les nouvelles recommandations de la HAS vont plus loin : elle suggère d’obliger le vaccin ACWY jusqu'à l'âge de deux ans et de le proposer dès maintenant à tous les enfants de moins de trois ans. Yannick Neuder assure que cette mesure sera mise en œuvre rapidement : "C’est une histoire de quelques semaines". Pour les adolescents et jeunes adultes, la HAS recommande également une campagne massive visant les 15-24 ans non vaccinés contre ces souches. Une expérience pilote est déjà en cours à Rennes après le décès d'une jeune femme de 18 ans en février.

Quid du vaccin contre le méningocoque B ?

Par ailleurs, la HAS préconise un rattrapage du vaccin anti-B (déjà obligatoire jusqu’à deux ans) jusqu'à l'âge de cinq ans pour les enfants n’ayant jamais été vaccinés. Pour les adolescents, elle ne recommande pas sa généralisation en raison de sa protection jugée trop courte, mais propose son remboursement pour les 15-24 ans qui souhaiteraient le recevoir. De son côté, le ministre de la Santé promet des actions rapides, notamment une campagne d’information pour les 15-24 ans "avant l’été" et un programme de vaccination dans les collèges à la rentrée.