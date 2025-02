Méningite : comment reconnaître rapidement les signes d'une infection ?

L'ESSENTIEL La méningite est une inflammation des méninges. C'est-à-dire les enveloppes protectrices du cerveau et de la moelle épinière.

La maladie se manifeste par un syndrome méningé : maux de tête, photophobie, vomissements, raideur de la nuque, fièvre.

Il faut être particulièrement réactif en cas d'apparition d'un purpura.

Les méningites peuvent être causées par des virus, des bactéries, et même des champignons. On compte 500.000 cas par an dans le monde. L’infection la plus dangereuse est la méningite bactérienne, notamment celles à méningocoques. Son taux de mortalité est de 10 %. Par ailleurs, une personne sur cinq garde des séquelles après la maladie.

Méningite à méningocoques : quels sont les symptômes ?

La méningite peut toucher tout le monde. Toutefois certains profils sont plus à risque comme les nourrissons, les adolescents et les jeunes adultes. Les symptômes – regroupés sous le terme de syndrome méningé – apparaissent généralement 3 à 4 jours après la contamination. Les patients présentent :

une raideur de la nuque ;

des maux de têtes : ces derniers sont particulièrement violents ;

une photophobie : sensibilité à la lumière ;

des vomissements ;

une forte fièvre ;

une somnolence, voire des troubles de la conscience ;

une grande fatigue et des courbatures importantes.



"Chez le nouveau-né et le nourrisson, ces symptômes sont moins marqués : l’accès brutal de fièvre est parfois accompagné de convulsions ou vomissements", précise l’Institut Pasteur sur son site internet. Ils peuvent aussi avoir :

une difficulté à s’alimenter ;

une activité réduite ;

un bombement de la fontanelle (l’espace membraneux séparant les différents os du crâne) ;

et être inconsolable.

Méningite : il faut réagir vite en cas de purpura

Attention également si un purpura apparaît pendant l’infection. Ces taches étoilées rouge vif ou bleu sous la peau qui s’étendent progressivement, sont un signe de gravité de la méningite et d’un risque accru de sepsis. C’est pourquoi il est recommandé d’observer la peau des malades qui présentent un syndrome méningé et une fièvre élevée.

"Si vous constatez des taches hémorragiques ne disparaissant pas à la pression du doigt, il s'agit d'un purpura. Appelez immédiatement les urgences (15 ou le 112). En effet, il existe un risque important d’état de choc pouvant entraîner un décès", explique l’Assurance Maladie sur son site.