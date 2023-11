Tuberculose multirésistante : un antibiotique se révèle efficace

L'ESSENTIEL Lors de la Conférence mondiale de l'Union sur la santé pulmonaire qui s'est tenue à Paris le 15 novembre, les scientifiques ont présenté les dernières avancées sur le traitement de la tuberculose multirésistance.

La lévofloxacine réduirait de 60 % le risque de développer une tuberculose multirésistante, selon deux études distinctes.

Cet antibiotique a l'avantage d'être peu onéreux par rapport à d'autres schémas thérapeutiques. Ce qui pourrait le rendre plus accessible dans les pays en développement très touchés par la maladie.

Si elle ne représente qu’environ 5 % des cas de tuberculose, la tuberculose multirésistante se révèle particulièrement inquiétante en raison de sa faible réponse aux traitements antituberculeux standards. Mais les professionnels de santé pourraient avoir de nouvelles armes pour la combattre. Plusieurs études encourageantes ont été présentées lors de la Conférence mondiale de l'Union sur la santé pulmonaire organisée à Paris, le 15 novembre 2023.

Tuberculose multirésistante : la lévofloxacine, un médicament efficace et peu onéreux ?

L’un des traitements les plus prometteurs semble être l’antibiotique lévofloxacine. Ce médicament réduirait de 60 % le risque de développer une tuberculose multirésistante, selon les résultats mis en commun de deux études distinctes dévoilées par une dépêche AFP. Ces travaux ont été réalisés respectivement auprès d’enfants d’Afrique du Sud et d’adultes vietnamiens. Philippe Duneton, directeur exécutif de l’ONG qui a cofinancé l'étude sud-africaine, estime qu’il s’agit d’une “avancée majeure qui pourrait aboutir à protéger des millions d’enfants face à une maladie dévastatrice”.

Outre son action contre la tuberculose multirésistante, la lévofloxacine présente un avantage de taille selon les experts : son coût. Peu onéreux, il serait ainsi plus facile d’accès pour les populations des pays en voie de développement, où l’infection est particulièrement répandue.

Tuberculose multirésistante : ce qu’il faut savoir

Lors d’une tuberculose multirésistante (tuberculose-MR), les bacilles tuberculeux, responsables de l’infection, se révèlent résistants aux médicaments antituberculeux de première intention comme la rifampicine et l’isoniazide. Ses symptômes sont les mêmes que pour la forme de tuberculose habituelle ; c’est-à-dire la perte de poids, une température légèrement élevée, un état de fatigue et une toux. La production de crachats et des douleurs thoraciques peuvent être observés si les mycobactéries affectent les poumons. En raison de l'antibiorésistance, l’infection est particulièrement longue à soigner.

Dans un communiqué faisant état de la recherche sur le sujet, Médecins Sans Frontière alerte : "bien que plusieurs schémas thérapeutiques pour la tuberculose-MR existent désormais dans le monde, de nombreuses personnes reçoivent encore des traitements classiques longs (jusqu'à 24 mois), inefficaces (seulement 59 % de réussite du traitement en 2018) provoquant souvent de graves effets secondaires, notamment des psychoses aiguës et des surdités permanentes. Les patients suivant ces schémas thérapeutiques doivent ingérer jusqu'à 14.000 comprimés sur toute la durée du traitement, et certains doivent endurer des mois d'injections quotidiennes douloureuses".

"Depuis trop longtemps, la tuberculose-MR représente une redoutable ennemie contre laquelle les options de traitement sont limitées et mal tolérées. Aujourd'hui, nous savons que plusieurs schémas innovants, raccourcis et entièrement oraux vont permettre un traitement de la tuberculose-MR individualisé et centré sur les besoins du patient. Cela marque un moment clé dans la lutte contre une maladie qui sévit parmi les populations les plus vulnérables", conclut Lorenzo Guglielmetti, médecin, directeur du projet endTB pour Médecins Sans Frontières.