Tuberculose en Isère : quels sont les signes de la maladie ?

L'ESSENTIEL Un cas de tuberculose a été découvert dans un collège en Isère. 150 des 600 élèves doivent être dépistés.

Le malade dont l'identité n'a pas été divulguée, a été isolé et soigné. Il va bien selon le collège.

Une hausse des cas de tuberculose a été enregistrée pour la première fois depuis près de 20 ans en 2020.

Un cas de tuberculose a été identifié au collège Joseph Chassigneux de Vinay en Isère, il y a environ deux mois, selon une information de France Bleu Isère. Un dépistage est prévu dans l'établissement pour lutter contre cette maladie dont le nombre de cas est en hausse.

Tuberculose : un cas détecté dans un collège d'Isère



Selon les informations données par le collège, la personne atteinte de tuberculose - dont l'identité n'a pas été divulguée - a été isolée et prise en charge par des médecins. Lors d'une réunion tenue le 5 juin, les parents d'élèves ont été informés qu'un quart des collégiens, soit 150 sur 600, va devoir se faire dépister afin de vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés par le malade. Les examens consistent en une prise de sang et une radio des poumons. Ils seront réalisés par le Centre de lutte anti-tuberculose de Grenoble.

La tuberculose est rare en France, mais la découverte de ce patient survient alors que les autorités sanitaires mondiales s'inquiètent d'une hausse des cas dans le monde. L'OMS a révélé en octobre 2022 que le nombre de cas avait progressé pour la première fois depuis plus de 20 ans. Le taux d'incidence a grimpé de 3,6 % entre 2020 et 2021. Le nombre de décès liés à la tuberculose a pour sa part augmenté de 14 % par rapport à 2019.

Quels sont les signes de la tuberculose ?

La tuberculose est une maladie infectieuse due au bacille de Koch. Elle touche le plus souvent les poumons et se transmet par voie aérienne via des gouttelettes de salive. La bactérie est capable de rester dans l’organisme à l’état "dormant" pendant des années, ce qui peut entraîner une réactivation de la maladie à tout moment. Ainsi, seules 5 à 15 % des personnes infectées développeront une tuberculose avec symptômes au cours de leur vie. Un individu infecté non traité peut contaminer entre 10 et 15 personnes par an.

Les symptômes les plus fréquents sont :

une toux prolongée parfois avec des filets de sang ;

des douleurs thoraciques ;

un essoufflement ;

une asthénie, une fatigue intense ;

un amaigrissement, une perte d'appétit ;

une fièvre ;

des sueurs nocturnes.

"Les patients présenteront des symptômes variables selon la partie du corps où la tuberculose devient active. Bien que la tuberculose affecte généralement les poumons, elle touche également les reins, le cerveau, la colonne vertébrale et la peau", ajoute l'OMS sur son site internet.

Les signes les plus fréquents de la tuberculose peuvent être confondus avec ceux d'autres maladies respiratoires, ce qui rend le diagnostic de la tuberculose difficile. Si vous présentez ces symptômes, il est important de consulter rapidement un médecin pour être dépisté et pris en charge si nécessaire.