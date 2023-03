Tuberculose : une hausse des décès en Europe, selon l’OMS

L'ESSENTIEL Les cas de tuberculose ont augmenté en Europe et dans le monde, selon l’OMS.

Le retard ou l’absence de diagnostic, en raison de la crise sanitaire, est l’une des explications.

La seconde raison invoquée par l’OMS est la circulation d’une tuberculose résistante aux traitements.

Ce vendredi 24 mars, l’OMS a publié un communiqué indiquant qu’”en 2021, plus de 166.000 nouveaux cas de tuberculose et cas de rechute ont été notifiés dans la région européenne. En 2020, il y a eu 164.187 nouveaux diagnostics de tuberculose ou de rechute, contre 216.368 cas nouveaux ou cas de rechute en 2019.” À l’Agence France Presse (AFP), l’OMS a précisé que cette maladie avait tué 27.300 personnes en Europe en 2021, contre 27.000 l'année précédente. La Russie et l’Ukraine sont les pays les plus touchés, avec respectivement 4.900 et 3.600 décès en 2022.

Tuberculose : "très probablement la conséquence d'un retard ou d'une absence de diagnostic"

Pour rappel, la tuberculose est due à une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Celle-ci touche généralement les poumons et se transmet par voie aérienne. Les symptômes de la tuberculose sont une toux (avec parfois du sang), des douleurs thoraciques, un état de faiblesse, une perte de poids, de la fièvre et des sueurs nocturnes, d’après l’OMS.

En tout, 230.000 personnes ont contracté la tuberculose à travers les 53 pays de la zone de l'OMS Europe. "L'augmentation du nombre de décès dus à la tuberculose que nous constatons en 2021 est très probablement la conséquence d'un retard ou d'une absence de diagnostic de la tuberculose en raison de la perturbation des services (...) pendant la pandémie de Covid-19", a expliqué l'OMS Europe à l'AFP.

L’OMS met en garde contre une tuberculose résistante aux traitements

L’autre raison de cette hausse des cas en Europe est, selon l’OMS, la circulation d’une tuberculose résistante. Dans un communiqué récemment publié, l’instance de santé alertait déjà. "La tuberculose pharmacorésistante continue de poser un problème de santé publique urgent et fait payer un lourd tribut aux personnes touchées par la tuberculose, aux communautés et aux systèmes de santé dans le monde entier. En 2021, près d’un demi-million de personnes ont contracté une tuberculose multirésistante ou résistante à la rifampicine [un antibiotique très couramment utilisé contre la tuberculose] et seule une personne sur trois a eu accès à un traitement.”

À l’échelle mondiale, 10,6 millions de personnes ont été atteintes de tuberculose en 2021, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2020, et 1,6 million de personnes en sont décédées, d'après un rapport de l'OMS sur la tuberculose publié en 2022.