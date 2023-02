Tuberculose : quelles sont les régions les plus touchées en France ?

L'ESSENTIEL Environ 9,9 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été recensés dans le monde, en 2020.

La tuberculose tue environ 1,4 million de personnes par an dans le monde.

La tuberculose a encore perdu du terrain en 2021. Selon les données annuelles publiées par Santé Publique France le 2 février, le nombre de cas déclarés était en baisse de 7 % par rapport à 2020. Toutefois, l’organisme note que cette chute est en lien avec la pandémie de Covid-19 (-10 % en 2020).

Tuberculose : 38 % des cas sont en Île-de-France

Il a été enregistré 4.306 cas de tuberculose en 2021 contre 4.606 un an plus tôt. Cela représente 6,4 malades pour 100.000 habitants. "Cette incidence a diminué de façon importante ces deux dernières années, en lien avec la pandémie de Covid-19, alors qu’elle est en baisse régulière mais faible depuis des décennies, en moyenne de –1,7 % par an au cours des 30 dernières années", explique le rapport.

Santé publique France note aussi des disparités territoriales. Toutefois, elles sont comparables à celles observées les années précédentes. Ainsi, il n’y a pas de changement dans le podium des régions les plus touchées.

Mayotte (12,0 cas pour 100.000 habitants) ;

Ile-de-France (13,2 cas pour 100.000 habitants) : la région cumule 38 % des cas. La Seine-Saint Denis est le département le plus affecté par la tuberculose (24,3 cas pour 100.000 habitants) ;

Guyane (25,5 cas pour 100 000 habitants).

Tuberculose : les personnes les plus touchées

La tuberculose est provoquée par un bacille (mycobactérie du complexe tuberculosis) qui atteint le plus souvent les poumons. Toutefois, elle peut aussi atteindre d’autres organes, bien que cela soit plus rare.

Le malade peut transmettre le virus par dispersion de gouttelettes de sécrétions bronchiques particulièrement lorsqu’il tousse. Le rapport de Santé Publique France met en lumière 3 catégories de population particulièrement affectées par la pathologie :

les personnes sans domicile (68 cas pour 100.000 habitants) ;

les détenus (44 cas pour 100.000 habitants).

les individus nés hors de France (32 cas pour 100.000 habitants).

Pour Santé Publique France, l’identification rapide des cas de tuberculose (recours à la filière de soins, dépistage ciblé), le traitement des infections tuberculeuses latentes et la vaccination BCG (Bacille de Calmette et Guérin) sont les principaux outils de lutte contre la maladie.