Un bébé reçoit 20 fois la dose recommandée du vaccin contre la tuberculose

L'ESSENTIEL La tuberculose est une maladie infectieuse provoquée par une mycobactérie.

Elle se transmet par voie aérienne aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

C’est une erreur médicale pour le moment sans grave conséquence, mais qui fait tout de même l’objet d’une plainte. Selon l'Union, un bébé se serait vu injecter 20 fois la dose recommandée du vaccin contre la tuberculose.

Abcès

Les faits se sont déroulés le 23 juin dernier, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Les deux parents se sont rendus dans une protection maternelle et infantile (PMI) afin de faire vacciner leur enfant contre la tuberculose. Le médecin chargé de l’injection se serait alors trompé dans les doses, transférant dans le corps de l’enfant une quantité astronomique de sérum.



Se rendant tout de suite compte de son erreur, le professionnel de santé a alors conseillé au couple de bien surveiller l’état de santé de leur enfant pendant plusieurs semaines et de s’assurer qu’un abcès ne se forme pas à l’endroit de l’injection. Pour l’heure, le bébé n’a pas de séquelle, mais ses parents ont tout de même décidé de déposer plainte contre le médecin.

BCG

Le vaccin contre la tuberculose (BCG) est n'est plus obligatoire en France, mais reste recommandé pour pour les enfants vivant en Île-de-France, en Guyane et à Mayotte, ou ceux ayant des antécédents familiaux de tuberculose. Il peut être fait dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI), sans avance de frais.