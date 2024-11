Tuberculose : deux cas identifiés dans une école maternelle du Sud-Ouest de la France

L'ESSENTIEL D’après l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, deux cas de tuberculose pulmonaire ont été détectés dans une école maternelle de Libourne, en Gironde.

Les enfants touchés ont été pris en charge et un dépistage (une radiographie pulmonaire, test immunologique) va être organisé auprès des autres élèves et des enseignants de l'établissement.

D’autres cas de cette maladie infectieuse ont été identifiés à Rouen et à Lons-le-Saunier.

Le mercredi 20 novembre, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine a annoncé avoir détecté, il y a quelques jours, deux cas de tuberculose pulmonaire dans l’école maternelle Jean Jaurès à Libourne, en Gironde. D’après France Bleu Gironde, les deux enfants touchés sont issus d’une même fratrie. Après avoir été testés positifs, les tout-petits ont été isolés et pris en charge. Ils ne présentent ainsi plus de risque pour l’établissement scolaire.

Un dépistage en cours d'organisation pour détecter les éventuels cas secondaires de tuberculose

"À l’analyse de cette situation, il a été convenu entre le Centre de Lutte Antituberculeuse (Clat) et l’ARS d’élargir le dépistage à l’ensemble de cet établissement. Le dépistage inclura les élèves, enseignants et professionnels identifiés comme cas contacts dans l’école", a relayé Sud-Ouest Gironde après avoir consulté un communiqué commun de l’ARS et du département. Ce dépistage comprend une radiographie pulmonaire et un test immunologique. Les personnes, en dehors de l’école, ayant été en contact rapproché avec les enfants, vont également se faire dépister afin qu’ils puissent bénéficier rapidement d’un traitement adapté en cas d’infection et pour "éviter la propagation de la maladie." Ce jeudi 21 novembre, une réunion d’information est programmée à l’école Jean Jaurès avec les parents d'élèves et le personnel de l'école.

Tuberculose : une personne touchée à la fac de Rouen et six cas avérés à Lons-le-Saunier

D’autres cas de tuberculose ont été signalés dans d’autres régions de la France. En Normandie, plus précisément à la fac de Rouen, un ou une étudiant(e) ayant fréquenté la faculté de la ville, "site Pasteur", est atteint(e) d’une "tuberculose contagieuse", selon France 3 Normandie. Grâce à une enquête menée par le Clat de Seine-Maritime, environ 70 cas contacts, dont une soixantaine d’élèves et une dizaine de professeurs, ont été identifiés. "Les personnes en contact avec le cas n’ont pas à mettre en place de mesures barrières spécifiques en dehors des mesures recommandées en cas de symptômes respiratoires", indique l'ARS. Cependant, elles vont devoir se faire dépister en réalisant une radiographie pulmonaire et une prise de sang.

Depuis le mois de juillet, des cas de tuberculose ont aussi été rapportés au sein du foyer CapVie et du Foyer jeunes maison d’accueil provisoire à Lons-le-Saunier dans le Jura. D’après Le Progrès, six cas sont avérés et les patients sont hospitalisés pour une prise en charge médicale et une évaluation de leur niveau de contagiosité.

La tuberculose, une maladie à déclaration obligatoire qui touche 4.000 à 5.000 Français par an

Pour rappel, la tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire, causée par le bacille de Koch (BK), appelé aussi Mycobacterium tuberculosis. Dans 70 % des cas, cette dernière touche les poumons mais d'autres formes existent comme des tuberculoses cutanées, rénales, ganglionnaires ou osseuses. Elle se transmet par voie aérienne lorsque les personnes atteintes toussent, éternuent ou crachent. Chaque année, entre 4.000 et 5.000 cas de tuberculose sont déclarés en France, selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, publié le 5 juillet dernier.