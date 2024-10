Tuberculose : un traitement prometteur est sans danger pour les patients atteints du VIH

L'ESSENTIEL Une thérapie dirigée vers l'hôte, bloquant ou inhibant une protéine du système immunitaire appelée "IDO", est approuvé par la FDA pour une utilisation chez les patients atteints de cancer.

En association avec des antibiotiques, l'inhibiteur IDO améliore les réponses immunitaires dans le poumon, ce qui conduit à un meilleur contrôle de la tuberculose.

"Il n'y a pas eu d'augmentation de la charge virale chez les animaux ayant reçu la thérapie antirétrovirale combinée et l'inhibiteur d'IDO", selon les chercheurs américains.

À l’échelle mondiale, la tuberculose est la deuxième cause de mortalité due à une maladie infectieuse, derrière la Covid-19 et avant le sida, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En effet, en 2022, 1,3 million de personnes sont mortes de cette maladie infectieuse, généralement pulmonaire, provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. En général, de nombreux cas de tuberculose peuvent être contrôlés avec des mois d'antibiotiques. Cependant, l'infection peut réapparaître chez les personnes immunodéprimées en raison du VIH. "Des recherches sur les thérapies dirigées vers l'hôte qui atténuent l'activation immunitaire sont donc nécessaires", ont indiqué des chercheurs du Texas Biomedical Research Institute.

Tuberculose, VIH : une thérapie inhibant la protéine "IDO"

C’est pourquoi, dans une étude publiée dans la revue JCI Insight, les chercheurs ont examiné une thérapie dirigée vers l'hôte qui bloque ou inhibe une protéine du système immunitaire naturellement présente dans le corps. La protéine en question est appelée "IDO (abréviation de Indoleamine-2,3-dioxygénase)". Cette dernière supprime normalement le système immunitaire, l'empêchant de provoquer une inflammation excessive et des lésions organiques. L'inhibiteur IDO est approuvé par la FDA pour une utilisation chez les patients atteints de cancer. D’après plusieurs preuves, son inhibition pendant de courtes périodes de temps a conduit à des traitements contre le cancer plus efficaces. Ainsi, dans le cadre des travaux, les scientifiques ont voulu bloquer ou inhiber la protéine des primates présentant à la fois la tuberculose et le virus de l'immunodéficience simienne, la version primate non-humaine du VIH.

Tuberculose : "l'inhibiteur peut être administré en toute sécurité aux patients atteints du VIH"

Les résultats ont montré que la thérapie bloquant ou inhibant la protéine "IDO" améliorait les réponses immunitaires dans le poumon, conduisant à un meilleur contrôle de la tuberculose en association avec des antibiotiques. "Il n'y a pas eu d'augmentation de la charge virale chez les animaux ayant reçu la thérapie antirétrovirale combinée et l'inhibiteur d'IDO, par rapport aux animaux ayant reçu uniquement la thérapie antirétrovirale combinée, ce qui prouve que l'inhibiteur peut être administré en toute sécurité aux patients atteints du VIH", a déclaré Smriti Mehra, auteur de l’étude.

Maintenant que l’équipe a montré que l'inhibiteur de la protéine "IDO" fonctionne bien en association avec les antibiotiques antituberculeux et avec la thérapie antirétrovirale combinée séparément, elle prévoit d'étudier son efficacité lorsqu'il est administré simultanément en association avec les antibiotiques et la thérapie antirétrovirale combinée. "Des études à plus long terme sont également nécessaires pour confirmer qu'il n'y a pas d'effets secondaires indésirables", ont précisé les chercheurs.