Tuberculose : deux adolescents touchés en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, une collégienne et un lycéen ont été testés positifs à la tuberculose, selon Sud Ouest. En juin 2024, cette même adolescente, scolarisée au collège Agrippa-d’Aubigné, situé à Saintes, avait déjà été testée positive mais était asymptomatique et non-contagieuse.

Un collège touché par la tuberculose depuis un an

Cela fait donc deux années consécutives que l’adolescente est positive à la tuberculose et, de facto, que l’établissement scolaire est confronté à des cas de tuberculose. "Le collège a vraiment minimisé le danger”, indique un parent d’élève à Sud Ouest. Au printemps dernier, un élève de 3ème - qui était arrivé en cours d’année - avait été le premier cas de tuberculose recensé dans ce collège.

À la suite de ce premier cas, une campagne de suivi des élèves et du personnel avait été mise en place par l’Agence régionale de santé (ARS). Sur la base du volontariat, tous pouvaient être testés. C’est ainsi que la collégienne, aujourd’hui encore touchée par la maladie, avait été dépistée. Une fois ce premier dépistage fait, les personnes positives à la tuberculose recevaient un traitement préventif et pouvaient être surveillées tous les six mois. C’est lors de l’une de ces radiographies de contrôle que la collégienne a découvert que, cette année encore, elle était positive à la tuberculose.

Pour rappel, cette pathologie est due à une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis, qui touche généralement les poumons et se transmet par voie aérienne. Les symptômes de la tuberculose sont une toux (parfois avec du sang), des douleurs thoraciques, un état de faiblesse, une perte de poids, de la fièvre et des sueurs nocturnes, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui indique qu’environ 5 % à 10 % des personnes infectées seront symptomatiques.

La vaccination pour se protéger de la tuberculose

Sans traitement, la tuberculose peut être mortelle. Selon l’OMS, 1,25 million de personnes en sont mortes en 2023. Pourtant, comme le rappelle l’Institut Pasteur, "une association d’antibiotiques et chimio thérapeutiques est utilisée pour traiter les tuberculeux, mais le traitement doit être suivi au minimum 6 mois (et jusqu’à deux ans en cas de souches multirésistantes)”. Il est très important de bien suivre ce traitement, de façon sérieuse et jusqu’au bout. Les patients qui ne respectent pas la posologie s’exposent à l’apparition d’une tuberculose résistante aux antibiotiques, bien plus difficile à traiter.

Actuellement, le seul vaccin qui protège contre la tuberculose est le B.C.G. (Bacille de Calmette et Guérin). Depuis 2007, cette vaccination n'est plus obligatoire pour les enfants, mais elle est néanmoins recommandée (entre 1 mois et 15 ans) pour ceux qui ont un risque élevé de tuberculose. Selon l’Assurance Maladie, l’efficacité du B.C.G. varie entre 75 et 85 %.