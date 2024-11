Santé : la forme physique est plus importante que le poids

L'ESSENTIEL Les personnes en bonne condition cardiorespiratoire ont des risques similaires de décès et de maladies cardiovasculaires, peu importe leur poids.

Alors que l’obésité continue de progresser dans de nombreuses régions du monde, dont la France, les solutions pour perdre du poids connaissent un essor fulgurant, notamment les nouveaux médicaments amincissants. Pourtant, d'après une étude menée par l’Université de Virginie (Etats-Unis) et publiée dans le British Journal of Sports Medicine, la forme physique serait plus importante que le poids lorsqu’il s’agit de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Fitness contre surpoids : ce que dit la science

En analysant les données de 20 études impliquant près de 400.000 adultes de différents pays, les chercheurs ont découvert que les personnes en bonne condition cardiorespiratoire ont des risques similaires de décès et de maladies cardiovasculaires, peu importe leur poids. Mieux, les individus obèses mais en bonne condition physique ont un risque de mortalité près de deux fois inférieur à celui des individus minces, mais peu actifs, très sédentaires. "La condition physique est bien plus importante que la minceur pour réduire le risque de mortalité", affirment les scientifiques dans un communiqué.

Ces résultats remettent en question l’idée reçue selon laquelle la perte de poids est la seule clé d’une meilleure santé. "La société a tendance à associer minceur et santé, mais notre étude montre que la condition physique est un indicateur plus fiable de bien-être." D’autant que la perte de poids reste un défi pour beaucoup, notamment à cause du phénomène de "yo-yo", cette tendance à reprendre rapidement le poids que l’on a perdu avec un régime. "Ces cycles répétés de perte et de gain de poids sont aussi dangereux pour la santé que l’obésité elle-même", affirment les auteurs de l’étude.

Lutter contre la sédentarité pour protéger sa santé

Avec seulement 20 % des adultes qui respectent les recommandations officielles d’activité physique (150 minutes hebdomadaires d’effort modéré ou 75 minutes d’exercice intense), les chercheurs insistent sur les bienfaits d’une activité modérée pour les personnes sédentaires. "Les plus grandes améliorations en termes de réduction des risques de mortalité surviennent lorsque les personnes complètement inactives commencent à bouger, même modestement", selon l’étude.

Des exercices simples comme la marche rapide, pratiquée 30 minutes par jour, plusieurs fois par semaine, suffisent à améliorer la condition physique. En d’autres termes, inutile de viser la minceur à tout prix : mieux vaut privilégier un effort régulier pour protéger son cœur et sa santé.