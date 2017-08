"Fat but fit"

Obèse mais en bonne santé : "Cela n’existe pas !"

Que leurs bilans sanguins soient normaux ou non, les personnes en surpoids ont toujours un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires.

Il ne s’agit pas de stigmatiser les petites poignées d’amour ou la culotte de cheval. Mais l’association surpoids ou obésité et bonne santé, ou « fat but fit », comme disent les anglophones, cela n’existe pas, expliquent des chercheurs de l’Imperial College London (Royaume-Uni) dans un article publié dans l’European heart journal.

Le surpoids et l’obésité augmentent le risque de maladie coronarienne de plus de 28 %, d’après leurs résultats. Et cela, même pour les individus dont la tension artérielle et les taux de glucose et de cholestérol sont dans les normes.

L’excuse du « J’ai pas mal de kilos en trop, mais mon bilan sanguin est bon donc pas de problème » ne tient plus. Les kilos en trop sont, en eux-mêmes, un facteur de risque.

Obèses métaboliquement sains ?

Ces résultats redéfinissent aussi une qualification des médecins qui ont observé que certaines personnes en surpoids ne présentent pas de changements métaboliques sur la tension, le glucose et le cholestérol. Ils les ont classés comme « obèses métaboliquement sains ».

Mais en observant les données médicales d’un demi-million d’Européens, les chercheurs britanniques ont montré que malgré des bilans de santé satisfaisants, les personnes en surpoids et obèses avaient toujours un risque cardiovasculaire accru par rapport à celles qui ont un poids normal.