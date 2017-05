Agir au supermarché

Face à cette hausse régulière du surpoids, la résistance s’organise. L’OCDE salue la progression notable des politiques de prévention et de communication. Au menu des mesures efficaces, la révision des emballages alimentaires. Plus clairs, ils proposent une information nutritionnelle censée aiguiller le consommateur vers des choix plus sains.

L’étiquetage synthétique fonctionne, au moins au Royaume-Uni. Le système des feux tricolores y a été introduit en 2013. Cela augmente de 18 % les achats sains tout en réduisant le 4 % le nombre de calories par repas. En fonction des pays, la forme varie : la Scandinavie a opté pour la serrure, la France pour un système synthétique en 5 couleurs.











Le modèle new-yorkais

L’OCDE salue aussi les initiatives plus locales, et plus particulièrement les réglementations en vigueur à New-York. Les restaurants ont l’obligation d’afficher la qualité nutritionnelle et les calories de chaque plat. Au-delà de 2,3 grammes de sel par assiette, ils sont tenus d’en informer le client. Ces approches combinées suscitent l’intérêt de l’Organisation.

Au menu des combinaisons gagnantes, l’OCDE met en avant le Canada, où la restriction des publicités destinées aux enfants est couplée à un étiquetage plus clair. Le Danemark a choisi, pour sa part, d’associer le Nordic Keyhole aux campagnes de prévention.

Ces approches fonctionnent mais leur efficacité doit encore être améliorée. L’OCDE met l’accent sur le rôle clé des réseaux sociaux dans la réussite d’une campagne de santé publique. Les pays auraient aussi tout intérêt à réguler plus sévèrement les publicités destinées aux plus jeunes.