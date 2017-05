Système de santé anglais

Obésité et austérité : une bombe à retardement pour le NHS

Les coupes budgétaires couplées à l’épidémie d’obésité, de tabagisme et de binge-drinking vont plonger le système de santé britannique dans une « zone rouge ».

Une « bombe à retardement ». C’est à cela que doit s’attendre le National Health System (NHS), le système de santé anglais. Une explosion de difficultés, bientôt insurmontables si aucun investissement n’est consenti dans le secteur de la santé publique.

Le ton qu’empruntent les experts de la British Medical Association (BMA) dans leur rapport adressé à Theresa May est grave. Les services de santé ont atteint « un point de rupture », expliquent-ils. Cette situation est due à la conjonction de deux éléments : des modes de vie dont l’hygiène se dégrade, et des coupes budgétaires dont le rythme s’accélère.





Echecs

Car d’ici 2021, le gouvernement britannique envisage de réduire le budget du NHS de 400 millions de livres (470 millions d’euros). Or, l’échec des autorités à réduire l’inflation persistante d’obésité, de tabagisme et de binge drinking au sein de la population risque, dans ce contexte budgétaire, de plonger le système « dans le rouge » et de condamner des millions de patients à souffrir de maladies évitables.

« En Angleterre, les gouvernements successif n’ont pas réussi à mettre au point des stratégies sur le long terme pour améliorer la santé publique ; des mesures à l’efficacité scientifiquement prouvée ont été jetées aux oubliettes », déplorent les rapporteurs.

Les médecins demandent ainsi au gouvernement de prendre des mesures volontaires en matière de santé publique, lesquelles demanderont autant de courage politique que d’investissements financiers. Cela passe, expliquent-ils, par une « régulation beaucoup plus stricte de l’industrie agroalimentaire et des boissons sucrées, des taxes sur l’alcool et un soutien aux fumeurs pour qu’ils se sèvrent ».