Quelle quantité d'activité physique permet de perdre du poids ?

L'ESSENTIEL Il faudrait pratiquer au moins 2h30 de sport par semaine pour perdre du poids.

Cela permettrait également de réduire le taux de graisse corporelle et le tour de taille.

Il est conseillé de pratiquer une activité physique d’intensité modérée, comme la course à pied ou la natation.

Si votre résolution de janvier est de perdre du poids, une étude parue dans JAMA devrait vous intéresser. Ses auteurs, des chercheurs de l’Imperial College de Londres et des universités des sciences médicales de Shahroud et de Semnan en Iran, se sont intéressés à la quantité d’exercice physique nécessaire pour perdre du poids. Ils ont rassemblé et étudié les résultats de 116 essais cliniques sur le sujet.

Sport et perte de poids : il faut dépasser deux heures d’activité physique par semaine

Au total, ces différents travaux ont rassemblé près de 7.000 participants, en surpoids ou obèses.

"Les niveaux de poids corporel, de tour de taille et de graisse corporelle diminuaient de manière linéaire ou monotone avec l'augmentation de la durée de l'exercice aérobique à des intensités modérées à vigoureuses à 300 minutes par semaine", observent les auteurs. "L'exercice d'aérobie pratiqué au moins 150 minutes par semaine était associé à des réductions cliniquement importantes du tour de taille et des mesures de graisse corporelle."

Pour cette quantité d’exercice physique, la perte de poids était de 2,8 kilos en moyenne. Cela correspond à 2h30 de sport, dont l’intensité ne dépasse pas 70 % de la fréquence cardiaque maximale, pendant huit semaines au minimum. Une pratique sportive inférieure à 30 minutes par jour, cinq fois par semaine, ne donnent que de faibles réductions du poids, soulignent les auteurs.

Sport : réduire le risque de pathologies cardiovasculaires

Cela fait écho aux recommandations des autorités sanitaires anglaises : le National Health Service conseille aux Britanniques de pratiquer une activité physique quotidienne. "Les personnes âgées de 19 à 64 ans sont appelées à faire au moins deux heures et demie d'exercice modéré, ou 75 minutes d'exercice intense, chaque semaine pour rester en forme et réduire le risque de pathologies comme la crise cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux", indique The Guardian.

D'ailleurs, les Français reçoivent des conseils similaires de la part de l'Assurance Maladie pour rester en bonne santé. La consigne donnée sur son site internet est de "pratiquer l’équivalent d’au moins 30 minutes d’activité physique dynamique par jour (ex : marche rapide) au minimum 5 fois par semaine, faire au moins deux fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d’assouplissement et d’équilibre".

Comment faire davantage de sport au quotidien ?

Mais le Dr Ahmad Jayedi, épidémiologiste à l’Imperial College London, et premier auteur de cette étude, rappelle que cela peut paraître compliqué à atteindre pour certaines personnes. Il conseille alors de trouver une forme d’exercice physique adaptée aux contraintes quotidiennes. Cela peut être d’augmenter la quantité de marche à pied quotidienne en descendant plus tôt du bus ou du train, par exemple.

"En ce qui concerne le sport, toutes les formes sont bénéfiques et nous n'avons évalué aucune différence entre eux, précise-t-il au Guardian. Cependant, la marche et la course à pied sont d'excellents exemples d'activités d'aérobie qui peuvent facilement s'intégrer dans notre vie quotidienne."