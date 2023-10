Sport : l'échauffement améliore réellement les performances

L'ESSENTIEL Les performances des muscles squelettiques sont améliorées par l'échauffement.

Certaines protéines des cellules musculaires agissent comme un capteur de température.

La température affecte différemment les systèmes contractiles squelettiques et cardiaques.

C’est une étape qui est parfois oubliée, souvent bâclée ou négligée. L’échauffement est une phase qui fait partie intégrante d’un entraînement et qui doit être réalisée avant la pratique d’une activité sportive. Faire des rotations articulaires, des montées de genoux ou des fentes durant 10 ou 15 minutes permet aux muscles de débuter leur effort en douceur, de préparer le corps psychologiquement, d’éviter les blessures, mais aussi de mieux récupérer.

Échauffement : "les muscles squelettiques qui déplacent notre corps sont plus sensibles à la chaleur que le cœur"

Dans une récente étude, parue dans la revue Journal of General Physiology, des scientifiques de la Jikei University School of Medicine (Japon) ont identifié ce qu’il se passait réellement lorsque nous nous échauffons. Plus précisément, ils ont déterminé comment la température affecte les muscles squelettiques. Pour rappel, il s'agit des muscles qui se contractent en réponse aux signaux électriques du système nerveux, qui activent les protéines des cellules musculaires et nous permettent de bouger.

Après avoir analysé des protéines musculaires et utilisé une microscopie avancée, l’équipe a constaté que même une légère augmentation de la température des muscles squelettiques pouvait rapidement activer les protéines contractiles et améliorer les performances musculaires. "Nos résultats mettent en évidence des différences dans la sensibilité à la température des protéines responsables de la contraction des muscles squelettiques et cardiaques. Fondamentalement, les muscles squelettiques qui déplacent notre corps sont plus sensibles à la chaleur que le cœur", a expliqué Kotaro Oyama, auteur des travaux, dans un communiqué.

L’échauffement pourrait améliorer les performances physiques et musculaires des seniors

Selon les chercheurs, la signification physiologique de ces résultats deviendra claire lorsque l’on considérera la différence fonctionnelle entre le muscle squelettique et cardiaque. Alors que les muscles squelettiques ne génèrent qu’une certaine force lorsque cela est nécessaire, le cœur est censé battre en continu.

"La dépendance plus élevée des muscles squelettiques à la température peut lui permettre de se contracter relativement rapidement lors de l'échauffement, même à la suite d'un léger échauffement dû à un mouvement léger ou à un exercice. Cela signifie que le muscle peut économiser de l’énergie et se reposer lorsqu’il n’est pas nécessaire. En revanche, la plus faible sensibilité du cœur à la température peut être bénéfique pour maintenir un battement continu, quelle que soit la température", a indiqué Shuya Ishii, qui a aussi participé aux recherches.

Les auteurs estiment que l’échauffement pourrait bénéficier aux populations ayant besoin d’améliorer leurs performances physiques et musculaires, comme les personnes âgées. Cela pourrait réduire leurs risques de blessures et contribuer à maintenir leur indépendance.