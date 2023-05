Sport : voici pourquoi vous ne devriez pas porter ce type de baskets

L'ESSENTIEL Lorsqu’une personne est immobile ou fait des activités statiques, en position debout, des baskets montantes bien ajustées offrent une bonne stabilité.

En revanche, lors des mouvements, ces chaussures peuvent augmenter le risque de se blesser et se faire une entorse à la cheville.

Le port de ce type de baskets peut retarder, voir affaiblir, l'activation des muscles situés à l'extérieur de la jambe.

Il est le traumatisme le plus fréquent de l'appareil locomoteur. L’entorse à la cheville est à l’origine de 7 à 10 % des consultations d’urgence hospitalière, selon l’Assurance maladie. Chaque jour, 6.000 Français en souffrent et se rendent chez un médecin pour la traiter. Les jeunes en pleine croissance et les sportifs sont plus susceptibles de se faire cette déchirure ligamentaire.

Les baskets montantes offrent une bonne stabilité lorsqu'on est immobile

Pour réduire les risques d'entorse, plusieurs personnes misent sur des baskets montantes. La raison est simple : elles sont conçues pour offrir une meilleure protection de la cheville en enveloppant cette articulation avec un matériau plus rigide. Dans une publication de The Conversation, des chercheurs australiens expliquent que, d’après certaines recherches, cette rigidité peut offrir une bonne stabilité. En particulier, lorsque des "forces extérieures" peuvent provoquer une entorse à la cheville quand la personne est immobile. Par exemple, lorsque l’on est immobile, frappée sur le côté et que l’on commence à basculer, ce qui exerce une pression sur la cheville.

Entorse : ces chaussures modifient la façon dont les muscles sont utilisés lors des mouvements

Cependant, lorsqu'on commence à bouger, les baskets montantes peuvent augmenter le risque d'entorse à la cheville. Cela peut s'expliquer par le fait que ces chaussures peuvent modifier la façon dont nous utilisons les muscles de nos chevilles et de nos jambes. D’après les scientifiques australiens, les muscles situés à l'extérieur de la jambe inférieure peuvent commencer à se déclencher plus tard et à ne pas travailler aussi fortement pour raidir la cheville lorsqu’une personne porte des chaussures montantes. "Pour diminuer le risque d'entorse, il est important que les muscles des deux côtés de la jambe travaillent ensemble en même temps."

L’équipe a constaté que l'activation retardée et plus faible des muscles situés à l'extérieur de la jambe était plus importante chez les personnes souffrant d'une instabilité chronique de la cheville. Ainsi, ces baskets ne sont sans doute pas les meilleures pour les personnes ayant des antécédents d'entorse à la cheville. En outre, le port de chaussures montantes pourrait nuire aux performances sportives en réduisant la hauteur des sauts et en augmentant la transmission des chocs à d'autres parties du corps.

Comment prévenir les entorses ?

Pour éviter de se blesser, il est important de choisir des chaussures adaptées à la longueur et la largeur du pied. "Des chaussures mal adaptées peuvent favoriser les chutes, induire des niveaux plus élevés d'arthrose et entraver la fonction du pied chez les adultes et les enfants", ont signalé les scientifiques australiens.

Selon eux, il peut être est intéressant de porter des baskets montantes bien ajustées lors des activités statiques, en position debout. En revanche, des chaussures basses seraient plus avantageuses pour des activités sportives qui nécessitent des arrêts fréquents, des sauts, des changements de direction soudains ou pour les personnes ayant des antécédents d'entorses de la cheville.

Autre conseil : les supports externes, tels que les bandes adhésives et les attelles peuvent être efficaces, en particulier lorsqu’ils sont associés à des exercices renforçant les muscles des chevilles et des jambes.