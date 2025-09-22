Diabète : la stimulation des cellules pancréatiques aussi efficace que le sémaglutide ?

Des cellules pourraient-elles remplacer des médicaments ? D’après une étude parue dans Science Advances, des cellules présentes dans le pancréas régulent la glycémie, de la même façon que les médicaments anti-diabétiques. Les auteurs de cette recherche, des scientifiques de la faculté de médecine de l'université Duke aux États-Unis, sont parvenus à cette conclusion après un essai sur des souris de laboratoire.

GLP-1 : une hormone essentielle dans la régulation de la glycémie

Ils se sont intéressés aux cellules dites alpha pancréatiques : elles sont connues pour la production de glucagon, une hormone qui augmente la glycémie pour maintenir l'énergie pendant une période de jeûne ou d’exercice. Lors de leur essai avec les souris, les scientifiques ont bloqué la production de glucagon et s'attendaient à une baisse des taux d'insuline. "Au lieu de cela, les cellules alpha ont changé de vitesse : elles ont accéléré la production de GLP-1, amélioré le contrôle glycémique et déclenché une libération d'insuline plus importante", expliquent-ils. GLP-1 est une hormone essentielle à la régulation de la glycémie, grâce à son action sur la production d’insuline : les médicaments antidiabétiques, comme l’Ozempic, imitent son fonctionnement. "Nous pensions que la suppression du glucagon altérerait la sécrétion d'insuline en perturbant la signalisation des cellules, développe Jonathan Campbell, directeur de ces travaux. Au contraire, elle l'a améliorée. Le GLP-1 a pris le relais et s'est avéré être un stimulateur d'insuline encore plus efficace que le glucagon."

Diabète : vers une nouvelle prise en charge grâce aux cellules pancréatiques alpha ?

En principe, le GLP-1 est produit dans l'intestin, mais dans certaines conditions, comme un repas trop riche en graisse, les cellules alpha du pancréas peuvent également en générer, mais dans des quantités moindres. "Cette recherche montre que les cellules alpha sont plus flexibles que nous l'imaginions, observe Jonathan Campbell, membre de l'Institut de physiologie moléculaire de Duke. Elles peuvent ajuster leur production hormonale pour soutenir les cellules bêta et maintenir l'équilibre glycémique." Pour les scientifiques américains, cela ouvre la voie à de nouveaux travaux. S’ils parviennent à stimuler en toute sécurité la production de GLP-1 par les cellules alpha, ils pourraient améliorer naturellement la sécrétion d’insuline chez les personnes diabétiques. "En stimulant la production naturelle de GLP-1 par l'organisme, cela pourrait offrir un moyen plus naturel de soutenir l'insuline et de gérer la glycémie."