Diabète de type 5 : quelle est cette nouvelle forme de la maladie ?

L'ESSENTIEL Le diabète de type 5, qui affecte la production d’insuline, touche plus de 25 millions de personnes, principalement dans les pays en développement.

Les patients concernés sont en sous-poids, car ils ne mangent pas suffisamment.

Pour l’heure, le lien exact entre la sous-nutrition et cette forme de diabète reste inconnu.

Le diabète est associé à un fardeau croissant pour la santé publique dans le monde entier. Pour rappel, il existe plusieurs types de diabète : celui de type 1, généralement diagnostiqué pendant l'enfance, apparaît quand le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Ensuite, la plus courante est le diabète de type 2, qui survient lorsque les adultes développent une résistance à l'insuline.

Le diabète de type 5 touche les personnes en sous-poids

"Bien que le fardeau croissant de l'obésité et le vieillissement de la population soient des facteurs de risque clés de la prévalence croissante du diabète de type 2, la dénutrition semble aussi contribuer à ce fardeau, puisque des formes atypiques de diabète non de type 1 ont été signalées chez des personnes jeunes (moins de 30 ans) et minces (IMC < 18,5 kg/m2) ayant des antécédents de dénutrition tout au long de leur vie", ont écrit des chercheurs dans une étude, publiée dans le Lancet Global Health, qui relaie un consensus trouvé au sein de la Fédération Internationale du Diabète.

Cette forme de diabète est dite de "type 5", bien que les types 3 et 4 n'aient pas été officiellement reconnus. Elle a été documentée pour la première fois dans The Lancet en 1955 par Philip Hugh-Jones. Bien que les observations cliniques initiales aient indiqué que les personnes touchées semblaient avoir besoin de grandes quantités d'insuline, des recherches physiologiques plus approfondies ont montré que la plupart des personnes atteintes de cette forme de diabète ont une sensibilité normale à l'insuline, mais de graves défauts de sécrétion d'insuline. "En 1985, l'OMS l'a officiellement classé comme diabète lié à la sous-nutrition , mais a ensuite supprimé cette classification en 1999 en raison d'un désaccord sur la question de savoir si la sous-nutrition était un facteur de risque suffisant pour provoquer ce type de diabète."

Une altération substantielle de la sécrétion d'insuline chez plus de 25 millions de personnes

Néanmoins, de nouvelles preuves provenant de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, dont l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Rwanda, le Nigéria et l'Indonésie soutiennent l'existence de ce phénotype atypique du diabète, qui se caractérise par une altération substantielle de la sécrétion d'insuline par le pancréas, une sensibilité hépatique et périphérique normale à l'insuline, une absence d'acidocétose et l'absence d'auto-anticorps anti-cellules des îlots pancréatiques.

D’après la récente étude, plus de 25 millions de personnes souffrent de ce diabète de type 5, principalement dans les pays en développement. Pour l’heure, le lien exact entre la sous-nutrition et cette forme de diabète reste inconnu. L'efficacité des traitements existants contre le diabète qui ne visent pas la perte de poids dans le cas du type 5 est également incertaine. "Nous appelons la communauté internationale du diabète à reconnaître cette forme distincte de la maladie", ont souligné les auteurs, selon qui, la meilleure façon de lutter contre la pathologie consiste à soutenir les programmes déjà utilisés dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Pour cela, il faut donner accès à des "aliments de base peu coûteux, riches en énergie et en protéines et en glucides complexes", tels que les lentilles, les légumineuses, les céréales enrichies en huile et les céréales enrichies.