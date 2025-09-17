Diabète : les raisons de la suralimentation influencent l'efficacité de l’Ozempic

L'ESSENTIEL Chez les patients diabétiques, les analogues du récepteur du GLP-1 diminuent le taux d'hémoglobine glyquée, le poids corporel et le pourcentage de graisse corporelle après 12 mois.

Les traitements ont réduit de manière constante les scores d'alimentation externe, liée à l’apparence des aliments, au fil du temps.

En cas d’alimentation émotionnelle, en réponse à des émotions négatives, l’effet n’a pas été maintenu à long terme.

Ozempic, Wegovy, Mounjaro… Les analogues du récepteur du glucagon-like peptide-1 (GLP-1) sont largement utilisés pour améliorer le contrôle glycémique et induire une perte de poids chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Cependant, "les réponses au traitement varient considérablement d'un individu à l'autre. Il a été émis l'hypothèse que le comportement alimentaire influence l'efficacité thérapeutique, mais les preuves à l'appui restent limitées", selon des chercheurs de l’université de Kyoto (Japon). C’est pourquoi ils ont mené une étude publiée dans la revue Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare.

3 types de comportements alimentaires liés à la prise de poids

Dans le cadre des travaux, l’équipe a recruté 92 personnes atteintes de diabète de type 2 débutant un traitement par analogues du récepteur du GLP-1 (liraglutide, dulaglutide, semaglutide oral ou semaglutide injectable) dans la préfecture de Gifu au Japon. Elle a suivi leurs progrès pendant leur première année de traitement, plus précisément à trois moments différents : au début du traitement, trois mois plus tard et douze mois plus tard. Des données sur leur poids, leur composition corporelle, leur alimentation et plusieurs marqueurs sanguins, comme la glycémie et le cholestérol, ont été recueillies.

Les participants ont également répondu à des questions sur leur lien à la nourriture. Par la suite, les auteurs se sont particulièrement intéressés à trois types de comportements alimentaires associés à la prise de poids : l’alimentation émotionnelle où l’on mange en réponse à des émotions négatives plutôt qu’à la faim, l’alimentation externe où l’on mange pour l’apparence des aliments (odeurs, l'attrait visuel ou le fait d'observer les autres manger) plutôt que par faim, et l’alimentation modérée où l’on contrôle son alimentation pour perdre du poids.

"L'alimentation émotionnelle influencée par des facteurs psychologiques pas pris en compte"

Un an après le début du traitement, les patients ont vu une réduction significative de leur taux d'hémoglobine glyquée (ou HbA1c), le reflet de la glycémie, du poids corporel et du pourcentage de graisse corporelle. Néanmoins, des différences de résultats ont été constatées selon les comportements alimentaires. En effet, les personnes ayant déclaré une alimentation externe importante au début ont obtenu les meilleurs résultats en termes de perte de poids et de glycémie. En revanche, les adultes qui mangeaient pour réguler leurs émotions avaient de moins bons résultats.

Dans le détail, au bout de trois mois, les volontaires ont signalé davantage de comportements liés à l’alimentation modérée et moins de comportements liés à l’alimentation externe ou émotionnelle. Cependant, au bout de 12 mois, les comportements alimentaires modérés et émotionnels sont revenus à leurs niveaux de référence. "Une explication possible est que l'alimentation émotionnelle est plus fortement influencée par des facteurs psychologiques qui ne sont pas forcément directement pris en compte par un traitement par analogue du récepteur du GLP-1. Les personnes présentant des tendances alimentaires émotionnelles marquées peuvent nécessiter un soutien comportemental ou psychologique supplémentaire", a déclaré Takehiro Kato co-auteur des recherches.

"Bien que notre étude suggère une association potentielle entre le comportement alimentaire externe et la réponse au traitement par analogues du récepteur du GLP-1, ces résultats restent préliminaires", ont conclu les scientifiques qui soulignent la nécessité de mener des recherches supplémentaires pour confirmer ce lien.