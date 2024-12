Grossesse : la vitamine C peut améliorer la santé du placenta chez les fumeuses

L'ESSENTIEL Chez les femmes enceintes fumeuses, la vitamine C contribue à améliorer le flux sanguin placentaire.

En outre, elle améliore le développement des vaisseaux sanguins et la fonction placentaire globale chez les bébés des patientes.

"À l'âge de 3 mois, de 12 mois et de 5 ans", la fonction pulmonaire des enfants était meilleure grâce à la supplémentation en vitamine C.

On le sait : fumer pendant la grossesse nuit au développement du fœtus. Dans le détail, par le passage de la nicotine dans le placenta, le tabagisme maternel entraîne une diminution à vie de la fonction pulmonaire de l’enfant. En outre, d’autres organes, comme le cerveau, les reins et les vaisseaux sanguins, peuvent être touchés. De précédents travaux, menés par des chercheurs de l'Oregon Health & Science University (États-Unis), ont montré que, chez des animaux exposés à la nicotine durant la gestation, la prise de vitamine C pouvait prévenir ces changements.

Grossesse et tabac : la vitamine compense la diminution du flux sanguin placentaire

Dans une nouvelle étude, publiée dans Scientific Reports, l’équipe a voulu savoir si cela était possible chez les êtres humains. C’est pourquoi ils ont recruté 55 femmes enceintes qui ne parvenaient pas à arrêter la cigarette pendant leur grossesse et 33 patientes attendant un enfant qui ne fumaient pas. Les participantes ont toutes reçu une vitamine prénatale standard contenant 60 mg de vitamine C, mais un groupe a également reçu 500 mg de vitamine C supplémentaires. Ensuite, les scientifiques ont utilisé l’échographie Doppler pour mesurer le flux sanguin dans le cordon ombilical.

Selon les résultats, la vitamine C contribuait à compenser la diminution du flux sanguin placentaire observée chez les femmes enceintes fumeuses. "Le séquençage de l'ARN a démontré que la supplémentation en vitamine C chez les fumeuses enceintes était associée à des modifications de l'expression de l'ARNm dans des gènes hautement pertinents pour le développement vasculaire et cardiaque", ont écrit les auteurs.

"Jusqu'à l'âge de 5 ans", la fonction pulmonaire des enfants "s'est encore améliorée"

En effet, en examinant le placenta directement après la naissance, ils ont observé que la vitamine C pouvait contribuer à améliorer le développement des vaisseaux sanguins et la fonction placentaire globale chez les bébés de patientes qui fumaient. "Les bébés des femmes ayant reçu de la vitamine C présentaient une amélioration significative des tests de la fonction pulmonaire à l'âge de 3 mois et de 12 mois. Nous avons pu continuer à suivre ces enfants jusqu'à l'âge de 5 ans et leur fonction pulmonaire s'est encore améliorée", a expliqué Cindy McEvoy, co-auteur des recherches.