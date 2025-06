Comment la vitamine C aide à garder une peau jeune

L'ESSENTIEL Avec l'âge, la peau devient naturellement plus fine et plus fragile en raison d'une baisse de production cellulaire.

Une étude montre que la vitamine C peut aider à contrer ce processus de vieillissement.

La vitamine C parvient à restaurer la fonction cutanée en réactivant les gènes essentiels au renouvellement épidermique.

En prenant de l’âge, la peau s’affine et se fragilise en raison d’une baisse de production cellulaire. Difficile de stopper complètement ce phénomène. Mais des chercheurs de l'université de Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology pourraient bien avoir trouvé une solution simple pour – au moins – ralentir le vieillissement cutané : la vitamine C.

En effet, ils ont montré que la vitamine C parvient à restaurer l'épaisseur de l'épiderme en réactivant des gènes liés à la croissance cellulaire par déméthylation de l'ADN. Les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Investigative Dermatology.

Vitamine C : elle favorise l'épaississement de l’épiderme

Pour étudier l'effet de la vitamine C sur la régénération cutanée, l'équipe a utilisé une peau humaine synthétique en 3D. "Dans ce modèle, les cellules cutanées sont exposées à l'air en surface tout en étant nourries par un milieu nutritif liquide en dessous, reproduisant ainsi la façon dont la peau humaine reçoit les nutriments des vaisseaux sanguins sous-jacents tout en restant exposée à l'environnement extérieur", expliquent les scientifiques dans un communiqué.

Lors des expériences, les échantillons de peau synthétique étaient "nourris" avec des concentrations de vitamines C de 1 ou 0,1 mM. Ils ont ensuite été comparés. Résultat : les peaux ayant eu le taux le plus élevé de la substance présentaient une couche cellulaire épidermique plus épaisse sans affecter significativement la couche cornée au septième jour. Au quatorzième jour, la couche interne était encore plus épaisse, et la couche externe plus fine. Pour les chercheurs, cela suggère que la vitamine C "favorise la formation et la division des kératinocytes". La prolifération cellulaire était également accrue.

Comment la vitamine C participe à la régénération de la peau ?

Mais comment la vitamine C agit sur l'épaisseur de la peau ? La recherche a démontré que la vitamine C intervient dans la suppression des groupes méthyles de l'ADN, un processus appelé déméthylation. Or, ce dernier soutient l'expression génétique et aide les cellules à croître, se multiplier et se différencier. Selon les auteurs, la vitamine C favorise la déméthylation active de l'ADN "en maintenant la fonction des enzymes TET, qui régulent l'activité des gènes".

Par ailleurs, les scientifiques ont identifié plus de 10.138 régions hypométhylées et méthylées dans la peau traitée par vitamine C et ont observé une augmentation de 1,6 à 75,2 fois de l'expression de 12 gènes liés à la prolifération des cellules. "L'application d'un inhibiteur de l'enzyme TET a inversé ces effets, confirmant que la vitamine C fonctionne par déméthylation de l'ADN médiée par TET", ajoutent-ils dans le communiqué.

Face à ces différentes découvertes, les chercheurs avancent qu'il pourrait être intéressant de prescrire de la vitamine C aux personnes âgées ou aux patients ayant un épiderme abîmé ou aminci afin de stimuler naturellement la capacité de la peau à se régénérer et à se renforcer.