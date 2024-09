Fibrillation atriale : un trouble du rythme cardiaque bien plus fréquent qu'on ne le pensait 

L'ESSENTIEL La fibrillation atriale est un trouble du rythme cardiaque.

Elle augmente le risque d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

D'après une nouvelle étude, elle est trois fois plus fréquente aux Etats-Unis, par rapport aux estimations précédentes.

750.000 personnes souffrent de fibrillation atriale en France. L’incidence de ce trouble du rythme cardiaque augmente depuis trente ans, en France et ailleurs, notamment à cause du vieillissement de la population. Aux États-Unis, une équipe de scientifiques de l’UC San Francisco a voulu vérifier les données sur l’incidence de la maladie. Dans Journal of the American College of Cardiology, ils démontrent qu’elle a été multipliée par trois, en comparaison aux estimations précédentes.

Une augmentation de la prévalence de la fibrillation atriale

"Des projections antérieures avaient estimé que 3,3 millions d'adultes américains avaient une fibrillation auriculaire, mais celles-ci n'ont pas été mises à jour depuis plus de deux décennies", précisent-ils dans un communiqué. Pour réaliser de nouvelles estimations, ils ont analysé les dossiers médicaux de près de 30 millions d’adultes, admis dans des hôpitaux californiens. Au total, 2 millions d’entre eux souffraient de fibrillation atriale. "Les chiffres ont augmenté au fil du temps, observent-ils. En hausse, de 4,49 % des patients traités à l’hôpital entre 2005 et 2009 à 6,82 % des patients traités entre 2015 et 2019." Dans un second temps, ils ont standardisé les données pour réaliser une estimation à l’échelle du pays : selon eux, au moins 10,55 millions de personnes seraient atteintes de fibrillation atriale aux États-Unis. "Ces données fournissent des preuves objectives pour démontrer que les projections antérieures ont gravement sous-estimé à quel point la fibrillation atriale est vraiment courante", constate Gregory M. Marcus, cardiologue et auteur de cette étude.

Fibrillation auriculaire : mieux comprendre son incidence pour mieux la prendre en charge

Ce trouble peut entraîner différentes complications, dont une augmentation du risque de caillot sanguin et donc d’accident vasculaire cérébral. "Des études ont montré que les personnes atteintes sont jusqu'à cinq fois plus susceptibles d'avoir un accident vasculaire cérébral", préviennent les auteurs. Selon eux, connaître la prévalence de la maladie aiderait à mieux la prendre en charge. "La fibrillation auriculaire double le risque de mortalité, elle augmente les risques d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde, de maladie rénale chronique et de démence, et entraîne une moindre qualité de vie, insiste l’auteur principal, Jean Jacques Noubiap, spécialiste de la santé cardiovasculaire. Heureusement, la fibrillation auriculaire est évitable, et la détection précoce et le traitement approprié peuvent réduire considérablement ses effets négatifs." Pour les patients, il existe différentes possibilités de traitement dont la prise d’anticoagulants ou de bêtabloquants. Parfois une chirurgie cardiaque peut être nécessaire.