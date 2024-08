Covid-19 : la perte d’odorat liée à des changements dans le cerveau

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude révèle que les patients Covid qui ont perdu l'odorat, présentent des changements cérébraux comportementaux, fonctionnels et structurels.

La perte de l'odorat était liée à une diminution de l'activité fonctionnelle lors de la prise de décision, à une perte de l'intégrité de la substance blanche ainsi qu'à un amincissement de la couche externe du cerveau dans les régions pariétales.

Pour l'équipe, l'anosmie pourrait servir de marqueur potentiel des dommages causés par le virus aux tissus neuronaux et de marqueur pour les individus à risque de lésions cérébrales.

Si la Covid-19 a desserré en grande partie son étau sur le monde, les chercheurs tentent toujours de comprendre l’un de ses symptômes les plus emblématiques : la perte d’odorat. Une équipe chilienne a fait une découverte de taille sur ce point. Les personnes qui ont perdu leur odorat après avoir contracté le coronavirus, présentent des changements cérébraux fonctionnels et structurels importants.

Leur étude a été publiée dans la revue Scientific Reports le 17 août 2024.

Anosmie et covid : des modifications cérébrales visibles à l’IRM

Pour cette recherche, les scientifiques ont suivi 73 patients ayant souffert d'une forme légère à modérée de la Covid-19 et 27 malades infectés par d'autres agents pathogènes. Chacun d’entre eux a été soumis à un dépistage cognitif, une tâche de prise de décision, des tests fonctionnels ainsi que des IRM à 15 jours d'intervalle. Ces personnes, qui avaient en moyenne 40,1 ans, ont été recrutées 9 mois après leur diagnostic.

Des tests olfactifs ont été également effectués. Parmi les patients Covid, 29 présentaient une perte complète du sens et 14 affichaient divers degrés de changements de leur odorat (baisse de la qualité). Parmi ces 43 volontaires, six ne sont pas parvenus à identifier plus de quatre des six odeurs qui leur étaient présentées. Ce qui suggère un dysfonctionnement permanent de l’odorat, selon les chercheurs.

D’autres analyses ont révélé que les participants dont l’odorat était touché, montraient plus d'impulsivité et étaient plus susceptibles de faire un choix différent en cas de résultat négatif lorsqu’ils participaient à un jeu. Sur l'IRM réalisée pendant la partie, la perte de l'odorat était associée à une diminution de l'activité fonctionnelle lors de la prise de décision, à une perte de l'intégrité de la substance blanche et à un amincissement de la couche externe du cerveau dans les régions pariétales. Ces zones sont connues pour être responsables du traitement des entrées sensorielles ou encore de la compréhension des relations spatiales.

Perte d'odorat : repérer les personnes à risque de lésions cérébrales

"Seuls six patients présentent des indicateurs de déficit olfactif persistant. Nos résultats ne sont donc pas dus à un déficit réel", remarquent les auteurs dans leur article. Pour eux, il est essentiel de prêter attention aux patients covid souffrant d’anosmie. En effet selon les résultats de leurs travaux, ce symptôme pourrait être un "marqueur potentiel des dommages causés par le virus sur les tissus neuronaux" ainsi qu'un "marqueur des individus susceptibles de subir des lésions cérébrales".

"Compte tenu de l'incidence mondiale significative de la Covid-19 l'identification des facteurs permettant de distinguer les individus à risque de développer des altérations cérébrales est cruciale pour prioriser les soins de suivi", concluent-ils. Toutefois, ils reconnaissent que des recherche supplémentaires sont nécessaires.