Règles, handicaps, petit pénis : de nouveaux Emojis se réfèrent à la santé

Comme chaque année, de nouveaux Emojis vont apparaître sur nos téléphones. Et en 2019, la liste du consortium Unicode fait la part belle au thème de la santé.

D’abord, de nombreux Emojis illustrent des situations de handicap. On pourra par exemple bientôt utiliser un chien d’aveugle, des bonhommes marchant avec une canne, des prothèses de jambe ou de bras, des appareils auditifs fixés sur des oreilles de plusieurs couleurs de peau, des hommes et des femmes pratiquant la langue des signes ou encore des personnes se déplaçant en fauteuil roulant (avec deux modèles au choix).

@Emojipedia/ @consortium Unicode.

L’idée est ici d’intégrer les personnes en situation de handicap, dont beaucoup se sentent toujours exclues de la société française. Selon une récente étude menée par la Fondation de France avec le Credoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), 12% des personnes handicapées souffrent d'isolement, contre une personne sur dix dans la population générale. De plus, 32% des personnes atteintes d'un handicap disent se sentir seules, contre 22% de la population globale.

@Emojipedia/ @consortium Unicode.

Autre nouveauté : l’apparition d’un émoji pour symboliser les règles, illustrées par une simple goutte de sang. Plusieurs images avaient été initialement proposées : une serviette hygiénique tâchée de rouge, un utérus, deux gouttes de sang dessinées sur une culotte, un calendrier et une goutte de sang expressive - souriante, triste ou grimaçante.

We don’t talk about periods enough. It’s time this changed. Period. Vote for your favourite #periodemoji > https://t.co/ekZXkQBqx5 #Friday pic.twitter.com/hOiWzpniOh