Chez les ados, regarder des écrans avant de dormir amplifie les problèmes émotionnels

L'ESSENTIEL Les jeunes qui regardent trop leurs écrans avant de s'endormir ont plus de problèmes émotionnels.

Ces problèmes émotionnels chez les jeunes sont provoqués par un dérèglement de l'horloge biologique.

En France, les 13-19 ans possèdent en moyenne 3 écrans personnels et y passent 18 heures par semaine.

Une récente étude montre que l'utilisation des écrans avant le sommeil amplifie les problèmes émotionnels (anxiété, tristesse, colère...) chez les adolescents.

Ecrans et sommeil : deux enquêtes indépendantes

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont concentrés sur deux facteurs : le chronotype (ou la synchronisation de l'horloge biologique d'une personne) et le décalage horaire (ou le désalignement entre les rythmes biologiques et sociaux).

Les scientifiques ont recueilli des données à partir de deux enquêtes indépendantes menées auprès de lycéens chinois, impliquant respectivement un total de 2.685 et 1.368 adolescents. Les jeunes ont renseigné leurs informations médicales et sociales via des questionnaires.

Limiter l'utilisation des écrans avant le sommeil

Après analyse des données, l'équipe a constaté que les adolescents qui utilisaient des écrans avant de dormir avaient tendance à avoir un chronotype plus tardif et à subir un décalage horaire plus important. Ces deux facteurs ont été liés à une augmentation des problèmes émotionnels.

Ces résultats soulignent l'importance de limiter l'utilisation des écrans avant le sommeil chez les adolescents. Il est également recommandé de sensibiliser les jeunes et leurs parents sur l'impact négatif de l'utilisation excessive des écrans avant de dormir. "Des stratégies d'intervention ciblant les caractéristiques circadiennes devraient aussi être développées pour préserver la santé émotionnelle au sein de la population adolescente", complètent les chercheurs.

18 heures d'écran par semaine pour les 13 ans et plus

En France, les 13-19 ans possèdent en moyenne 3 écrans personnels contre 1,6 chez les 7-12 ans. Le smartphone est le terminal fétiche des adolescents (90% d’équipement).

Internet est devenu leur média n°1 pour regarder des vidéos, échanger avec les proches, écouter de la musique ou jouer aux jeux vidéo. Les jeunes Français y passent :

- 6 heures par semaine pour les moins de 6 ans.

- 9 heures par semaine pour les 7-12 ans.

- Près de 18 heures par semaine pour les 13 ans et plus.