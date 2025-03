Comment gérer les émotions sans crier ?

L'ESSENTIEL Crier sur les enfants peut leur donner un sentiment d'insécurité.

Cela peut être ressenti par les enfants comme une véritable violence.

Un câlin avec un enfant sur lequel on a crié peut rétablir le lien de confiance.

Il arrive à tous les parents de se sentir à bout face au comportement de leurs enfants. Pourtant, crier

régulièrement peut avoir des conséquences négatives et provoquer un sentiment d'insécurité.

D'autres formes de communication existent pour exprimer ses émotions et poser des limites sans

avoir à hausser la voix.

Être attentif aux conséquences des cris sur son enfant

Beaucoup de parents ont le réflexe de crier et pensent qu'il s'agit d'une forme de communication

inoffensive. Cependant, même sans violence physique, crier peut avoir des effets similaires à des

violences verbales.

L'enfant peut ressentir de la peur vis-à-vis de son parent et se mettre à douter de sa valeur et de ses

capacités. Il peut aussi penser que ce mode de communication est la seule façon de se faire entendre

et reproduire la même chose avec ses frères et sœurs ou à l'école.

Que faire quand la colère monte ?

La première étape est de prendre du recul. En tant que parent, quand on ressent de la colère, il est

préférable de changer de pièce quelques minutes pour respirer lentement et retrouver son calme.

Vous évitez ainsi une réaction impulsive tout en donnant l'exemple à votre enfant pour gérer

sainement ses émotions.

Ensuite, n'hésitez pas à parler de ce que vous ressentez avec votre enfant. Vous pouvez, par

exemple, lui dire que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de calme. N'hésitez pas, à ce

moment-là, à demander de l'aide pour prendre le relais et éviter que la tension ne s'accumule trop.

Que faire si vous avez crié ?

Inutile de vous culpabiliser de façon excessive. Tous les parents font des erreurs, et il est essentiel de

le reconnaître pour garder le lien avec son enfant.

Vous pouvez simplement lui dire que vous êtes désolé de votre comportement et que ce n'était pas

la bonne façon de vous exprimer. Rassurez-le alors sur l'amour que vous lui portez et essayez de

partager un moment plus apaisé ensemble, avec un câlin, pour restaurer la confiance.

En savoir plus : Les 50 règles d’or pour bien gérer ses émotions, de Jean-Yves Arrivé