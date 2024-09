Comment aider votre enfant à exprimer et gérer ses émotions par la parole

À mesure qu’ils grandissent, les enfants ont besoin du soutien de leurs parents pour comprendre et gérer ce qu’ils ressentent. En tant qu’adultes, il est essentiel d’instaurer un climat de confiance où l’enfant se sent écouté et respecté, car une bonne communication favorise non seulement l’épanouissement émotionnel, mais aussi la sécurité affective.

Créer un espace d’écoute bienveillant

La première étape pour aider un enfant à gérer ses émotions est de lui offrir un environnement propice à l’écoute. Après une journée bien remplie à l’école, il se peut qu'il ait besoin de libérer ses tensions. Pour ce faire, il doit se sentir en sécurité et compris. Ce sentiment de validation est crucial, car il renforce sa confiance en lui et lui permet de comprendre que ses émotions sont normales et acceptables.

Prenez le temps d’écouter activement ce qu’il a à dire sans l’interrompre ni minimiser ses sentiments. Par exemple, après une journée difficile, au lieu de lui poser une question générale comme « Comment s’est passée ta journée ? », essayez d’aller plus en détail : « Comment t’es-tu senti pendant la récréation aujourd’hui ? ». Cela lui permettra de se concentrer sur des moments spécifiques et d’exprimer ses émotions plus facilement.

Utiliser des outils adaptés à son âge

Il est parfois difficile pour un enfant de trouver les mots pour exprimer ses émotions. Une bonne manière de l’aider est d’utiliser des outils adaptés, comme le jeu ou le dessin. Cela lui permet de prendre du recul par rapport à ce qu’il vit et de l’aborder de manière moins menaçante.

Le jeu est également un excellent moyen de tisser des liens. En jouant ensemble, vous créez un cadre où il se sent en confiance pour partager ce qui le préoccupe. Vous pouvez aussi utiliser des livres ou des histoires pour illustrer différentes émotions et demander à votre enfant ce qu’il aurait ressenti à la place du personnage.

Encourager une communication positive

L’un des aspects clés pour aider votre enfant à exprimer ses émotions est de lui offrir un modèle de communication positive. Cela signifie éviter les critiques et les reproches, même lorsqu’il est en colère ou contrarié. Par exemple, au lieu de dire « Tu es toujours en train de te plaindre », vous pourriez dire « Je comprends que tu te sens frustré, que s’est-il passé ? ». En utilisant le pronom « je » plutôt que « tu », vous évitez que l’enfant se sente attaqué et encouragez une discussion ouverte.

Lorsque vous discutez avec votre enfant, il est également important de reconnaître et de nommer ses émotions. Si vous voyez qu’il est triste ou en colère, verbalisez-le et proposez-lui de réfléchir ensemble à des solutions pour gérer ses émotions.

En savoir plus : "Au cœur des émotions de l’enfant" d'Isabelle Filliozat.