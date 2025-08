Microplastiques : chaque jour, vous inhalez chez vous des dizaines de milliers de particules !

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une étude française, la concentration médiane de microplastiques détectés dans les échantillons d'air des appartements était de 528 particules par mètre cube, et dans les voitures, de 2.238 particules par mètre cube.

Ainsi, l'inhalation de microplastiques en intérieur chez l'adulte est estimée à 3 200 particules par jour de 10 à 300 micromètres de diamètre et 68.000 particules de 1 à 10 micromètres.

Ces estimations sont 100 fois plus élevées que les précédentes pour les expositions aux particules de petit diamètre, qui "libèrent des additifs toxiques qui atteignent notre sang et provoquent de multiples maladies."

"L'omniprésense de microplastiques en suspension dans l'air dans différents environnements intérieurs suscite de sérieuses inquiétudes quant à la quantité de particules que nous inhalons et à leur impact potentiel sur la santé humaine. Les précédentes recherches ont principalement ciblé les microplastiques de 20 à 200 µm, moins susceptibles de pénétrer efficacement dans les poumons", indiquent des chercheurs de l’université de Toulouse. Dans une nouvelle étude, parue dans la revue Plos One, ces derniers ont voulu examiner spécifiquement les microplastiques de 1 à 10 µm, plus susceptibles de pénétrer dans les poumons, en suspension dans l'air dans les environnements résidentiels et les habitacles de voitures.

Microplastiques : l’air intérieur est une voie d’exposition majeure

Pour mieux comprendre le risque d'inhalation de microplastiques, les scientifiques ont prélevé des échantillons d'air dans leurs appartements et leurs voitures, dans des conditions réalistes. Une technique, appelée spectroscopie Raman, leur a permis de mesurer les concentrations de microplastiques, notamment celles de 1 à 10 micromètres de diamètre, dans 16 échantillons d'air prélevés. "La concentration médiane de microplastiques totaux en suspension dans l'air intérieur était de 528 microplastiques /m³ en appartement et de 2.238 microplastiques /m³ dans l’habitacle des voitures. Le type de polymère prédominant en environnement résidentiel était le polyéthylène et le polyamide. Les fragments étaient la forme dominante pour 97 % des microplastiques analysés et 94 % des microplastiques étaient plus petits que 10 µm, suivant une loi de distribution de taille de puissance (le nombre de fragments de microplastiques augmente exponentiellement à mesure que la taille des particules diminue)", peut-on lire dans les travaux.

68.000 particules de microplastique de 1 à 10 micromètres inhalés par jour

En combinant leurs résultats avec des données précédemment publiées sur l'exposition aux microplastiques intérieurs, les auteurs estiment que les adultes inhalent environ 3.200 particules de microplastique par jour, de 10 à 300 micromètres de diamètre, et 68.000 particules de 1 à 10 micromètres par jour, soit 100 fois plus que les estimations précédentes pour les expositions aux particules de petit diamètre. "Partout où nous regardons, nous trouvons des microplastiques. La plus grande préoccupation réside dans la petitesse de ces particules, totalement invisibles à l’œil nu. Nous en inhalons des milliers chaque jour sans même nous en rendre compte. Au plus profond de nos poumons, les microplastiques libèrent des additifs toxiques qui atteignent notre sang et provoquent de multiples maladies", signalent les scientifiques estimant que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer et approfondir ces résultats.