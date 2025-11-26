Tuberculose du pénis : un homme développe cette infection rarissime

L'ESSENTIEL Un cas de tuberculose pénienne a été confirmé chez un Irlandais de 56 ans, ouvrier d'abattoir, ayant des antécédents de transplantation rénale et qui s'est présenté aux urgences avec un pénis rouge, gonflé et douloureux.

L'imagerie a révélé une tuberculose pulmonaire miliaire, confirmée par des tests moléculaires réalisés sur des prélèvements de tissus respiratoires et cutanés.

Un traitement antituberculeux par quatre médicaments a été instauré afin de ne pas interférer avec sa transplantation. Par la suite, une amélioration a été observée.

Un cas rare. À l’hôpital de Dublin, un homme de 56 ans s’est présenté aux urgences après que son pénis soit devenu rouge, gonflé et douloureux la semaine précédente. Face à ce symptôme, les médecins ont d’abord fait un point sur ses antécédents médicaux. Ils ont constaté que l’ouvrier d’abattoir, né et élevé dans une ferme de l'Irlande rurale et manipulant du cerf et occasionnellement du bétail, a subi une transplantation rénale 15 ans auparavant et prenait des immunosuppresseurs, qui empêchent son corps de rejeter l'organe.

Tuberculose miliaire : des nodules dans ses poumons et des lésions sur son pénis

Ensuite, les praticiens lui ont fait réaliser une batterie d’examens. Les premières analyses sanguines ont révélé des signes d'infection. Les professionnels de santé ont d'abord suspecté une infection bactérienne de la peau au niveau du pénis. De ce fait, ils lui ont prescrit des antibiotiques. Mais ces derniers ne font pas eu d'effet, bien au contraire l’état son pénis s'est aggravé. Le patient s'est donc orienté vers un infectiologue. Durant un examen plus approfondi, le spécialiste a constaté que, pendant les trois mois précédant son hospitalisation, il avait présenté de la fièvre, des sueurs nocturnes abondantes, des frissons, une perte d'appétit et une perte de poids. Les médecins ont également noté une exposition importante à la viande d'animaux morts. Et pour cause, en plus de son métier de boucher, l’Irlandais était un chasseur passionné qui préparait lui-même le gibier.

Compte tenu des symptômes qu'il avait signalés, il s'est vu prescrire des tomodensitométries (TDM) du thorax, de l'abdomen et de la région pelvienne afin d'en déterminer la cause. Verdict : ses poumons étaient parsemés de nodules ressemblant à des graines, caractéristiques de la tuberculose miliaire. Il s’agit d’un "type de tuberculose susceptible de menacer le pronostic vital qui survient lorsqu’un grand nombre de bactéries se déplace dans la circulation sanguine et se propage dans tout l’organisme", indique le Manuel MSD. Pour rappel, cette infection hautement contagieuse, provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, peut se propager, par le sang, à multiples organes. Cependant, "l'atteinte pénienne est extrêmement rare, représentant moins de 1 % des cas de tuberculose urogénitale."

"L'immunosuppression conduit à des formes atypiques et disséminées de la tuberculose"

Par la suite, le diagnostic a été confirmé par des tests moléculaires réalisés sur des prélèvements de tissus respiratoires et cutanés. Dans un rapport, publié dans la revue ASM Case Reports, les praticiens suggèrent que les immunosuppresseurs, pris par le quinquagénaire, ont pu favoriser la prolifération de l’infection. "La tuberculose demeure une infection opportuniste majeure chez les patients transplantés d'organes solides, avec une incidence significativement plus élevée que dans la population générale. L'immunosuppression conduit souvent à des formes atypiques et disséminées de la tuberculose, ce qui complique le diagnostic précoce."

Afin de prendre en charge la tuberculose du pénis, les professionnels de santé ont demandé au patient de suivre un traitement personnalisé comprenant quatre médicaments sur une durée de 12 mois, "avec des adaptations posologiques en raison des interactions médicamenteuses avec les immunosuppresseurs." Dans un premier temps, la lésion s’est aggravée. Une large ulcération nécrotique est apparue sur le côté de son pénis, et son prépuce a commencé à se nécroser. Les chirurgiens ont dû retirer mécaniquement les tissus nécrosés. Après 10 mois, l'infection semblait guérie et la lésion pénienne s'était améliorée.

Tuberculose du pénis : la cause n’est pas identifiée

Pour l’heure, l’origine de son infection rare demeure un mystère. Selon les praticiens, il est possible que les bactéries aient été présentes dans son rein transplanté. Autre hypothèse : une potentielle contamination par contact avec des animaux, comme les cerfs et les vaches qui peuvent transmettre la bactérie Mycobacterium tuberculosis var. bovis. "On ignore si l'infection de cet homme a débuté dans ses poumons ou sur son pénis. Il est possible qu'il l'ait inhalée en premier lieu, car la bactérie était manifestement présente dans ses poumons. Mais il aurait également pu contracter la bactérie sur ses mains en travaillant, puis la propager, par exemple, aux toilettes."

Dans les conclusions, les médecins soulignent la nécessité d'une vigilance accrue face à la tuberculose chez les patients immunodéprimés présentant des symptômes génito-urinaires atypiques. "De manière encourageante, tous les cas de tuberculose pénienne publiés ont bien répondu au traitement antituberculeux, avec une guérison complète", concluent les médecins.