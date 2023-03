Ramadan : quels sont les bienfaits du jeûne pour la santé ?

L'ESSENTIEL Durant le ramadan, les musulmans ne peuvent boire et s'alimenter que du coucher au lever du soleil.

Certaines personnes pratiquent le jeûne intermittent pour ses bienfaits sur l'organisme.

Le jeûne n'est pas recommandé pour certains patients, comme les diabétiques.

Le ramadan vient de débuter : c'est le neuvième mois de l'année musulmane, le mois sacré pendant lequel tous les croyants sont tenus de jeûner. En d'autres termes, pas de nourriture ni de boisson du lever au coucher du soleil.

Le jeûne pour "purifier" le corps ?

"Le jeûne permet à l’organisme de se reposer pour se purifier, lit-on dans un communiqué du ministère de la Santé du Maroc. Le corps humain est alors nettoyé des vieilles cellules, des graisses, des déchets et des toxines qu’il a accumulés durant l’année par son alimentation et son activité."

Au-delà des considérations religieuses, certaines personnes pratiquent le jeûne en raison de ses bienfaits sur l’organisme. Des études ont montré que le jeûne intermittent peut vous aider à perdre du poids, à prolonger la vie, à préserver les fonctions cognitives, à améliorer les performances physiques, etc. La liste des avantages de ce régime est longue. Le jeûne peut être pratiqué pendant un certain temps chaque jour – par exemple ne pas s’alimenter pendant 16 heures – ou en alternant des jours de jeûne total avec d’autres où les aliments sont permis.

Tous les musulmans adultes et en bonne santé peuvent faire le ramadan. Cependant, les enfants avant la puberté, les malades et les femmes enceintes ou allaitantes n’ont pas l’obligation de le suivre. De plus, les femmes peuvent faire une pause pendant leurs règles et rattraper ultérieurement les jours de jeûne manqués. Pour les personnes malades qui souhaitent observer le ramadan, il est fortement recommandé de consulter son médecin généraliste avant de commencer le jeûne, et de respecter son avis.

Le jeûne est déconseillé si vous êtes diabétique

Pour certains patients, le jeûne peut être risqué. C'est le cas, par exemple, des diabétiques. La maladie implique des changements dans la glycémie parce que le pancréas ne peut pas produire suffisamment d'insuline - l’hormone qui régule le taux de sucre dans le sang - ou parce que le corps n’utilise pas efficacement l'insuline qu'il produit.

De ce fait, un diabétique peut connaître une hypoglycémie (pas assez de sucre dans le sang) ou une hyperglycémie (à l'inverse, trop de sucre) durant la journée, ce qui peut avoir de graves conséquences - malaise, perte de connaissance, etc - s’il ne peut pas s’alimenter. Cependant, en prévenant son médecin au préalable, celui-ci peut ajuster le traitement de certains patients afin qu'ils puissent faire le ramadan sans risque.