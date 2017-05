Et chez les patients chroniques non diabétiques ?

Pr Serge Halimi : Avec le risque de déshydratation augmente celui d’hémoconcentration, qui s’associe à des risques. Le jeûne augmente aussi la complexité de la prise de traitements, notamment chez les personnes qui ont des polypathologies, et des traitements assez lourds, à prendre plusieurs fois dans la journée, pour des effets à long, mais aussi à court terme. Le risque est notamment important pour les hypertendus.



Comment gérez-vous les traitements, en tant que praticien ?

Pr Serge Halimi : Quand on sait que l’on n’aura pas le choix, il faut avoir une approche éducative. Le nouvelles thérapeutiques du diabète de type 2, qui ne donnent pas d’hypoglycémies - les incrétines, les DPP-4 - et les injectables, quand ils ne sont pas associés à des sulfamides, ont changé la donne. Mais pour les personnes sous insuline, il faut préparer les choses, et beaucoup anticiper.

N’est-ce pas difficile de faire comprendre le droit à ne pas jeûner en tant que médecin non-musulman ?

Pr Serge Halimi : Il y a une décennie environ, c’était un peu plus facile. Aujourd’hui, avec le renforcement de l’attachement à la pratique religieuse, cela devient de plus en plus difficile. Un non-musulman a peut-être plus de difficultés, mais je n’en suis même pas sûr, en France. Ce qui est frappant, c’est qu’en Afrique du Nord, les imams disent aux patients « voyez avec le docteur », alors qu’en France, nous avons plutôt tendance à leur dire « voyez avec l’imam ».