Deux situations à haut risque

La seule population qui puisse suivre le Ramadan est celle qui ne prend ses médicaments qu’une fois par jour. Même dans cette situation, Sida Info Service invite les musulmans à consulter un médecin ou à contacter sa plateforme téléphonique (0 800 840 800). L’avis médical est essentiel dans le cadre d’une infection à VIH, car les traitements ne sont pas toujours compatibles avec un jeûne prolongé ou des repas rapprochés.

Le jeûne est totalement contre-indiqué dans deux situations : une immunité inférieure à 500 CD4 et la présence d’une maladie opportuniste. La privation prolongée favorise l’affaiblissement de l’organisme et la survenue de pathologies. Or, « le jeûne n’est pas une obligation quand il met en jeu le pronostic vital, rappelle Sida Info Service. En guise de substitution, les patients doivent offrir l’aumône aux personnes dans le besoin, soit l’équivalent d’un repas à 5 euros.