Amour de vacances : comment le faire durer ?

Sept Français sur 10 ont déjà rencontré l’amour en vacances et ils ont dépensé en moyenne 760 € en visites, appels téléphoniques et autres coûts associés pour entretenir cette flamme, selon une étude menée par Kayak.fr en 2018. Toutefois, malgré la sincérité des sentiments ressentis, ces belles histoires ont bien du mal à survivre à la rentrée et au quotidien. La psychologue Camille Rochet, fondatrice du site A Nous Tous et auteure du livre “Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple” (ed. Larousse), donne les clés pour faire durer les amours de vacances.

- Mieux vivre Santé : les amours de vacances sont souvent des histoires perçues comme intenses. Pourquoi marquent-elles tant ?

Camille Rochet : les vacances, surtout celles d’été, permettent d’avoir généralement trois semaines devant soi. Ce qui offre une vraie possibilité de lâcher prise. On a l’impression que ce qui va se passer après est très lointain. On peut tout bloquer : le travail, les soucis, le quotidien… On est comme dans une bulle, encore plus lorsqu’on part en voyage. Cet espace de liberté permet d’être plus ouvert à de nouvelles émotions, notamment amoureuses.

Il y a quelque chose d’un peu magique, car on ne voit que le côté positif de l’instant et des personnes qui nous entourent. Dans les amours de vacances, il n’y a pas de contrainte. Il n’y a que le plaisir, des moments faciles… on n’est pas du tout dans la réalité - parfois difficile - de la vie. Ce n’est pas ancré dans la réalité comme d’autres rencontres, par exemple celles faites au travail. Là, la personne fait aussi partie des soucis, car elle est intégrée au quotidien à gérer. Cette contrainte du quotidien n’est pas présente dans les histoires d’amour de vacances, c’est ce qui leur donne cette saveur particulière.

- Pourquoi les histoires de vacances semblent souvent s'étioler après la rentrée et le retour à la maison ?

C’est souvent difficile pour les amours de vacances de continuer une fois l’été passé. Comme nous sommes loin de nos contraintes, nous ne pensons pas à aborder des sujets très sérieux : nous faisons abstraction de la distance entre nos lieux de vie respectifs qui pourrait être un problème, l’autre ne nous voit pas dans notre quotidien avec nos sources de stress, nos horaires, notre gestion des enfants… Au retour des vacances, le principe de réalité se remet en place. Et il aborde un lot de difficultés : c’est presque comme redémarrer une nouvelle relation. Il faut se demander : “est-ce que je peux t’intégrer dans ma réalité ou sommes-nous trop différents ? ”.

Le mariage, les enfants, les attentes de la vie peuvent être des points de friction pour un couple… alors qu’en vacances, les interrogations sont bien plus faciles : “va-t-on à la crêperie ou à la plage ?”. L’arrivée de ces sujets difficiles met le couple à l'épreuve.

- Quels sont vos conseils pour qu’un amour de vacances se transforme en histoire d’amour qui dure ?

Dans l’idéal, il faudrait ne pas aller trop vite. Comme on est déjà dans le lâcher prise, on ne se pose pas toutes les questions que l’on se pose dans un autre type de rencontre. Généralement, on va très vite. On a l’impression que tout est incroyable.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire d’aborder la question du mariage, des enfants et les sujets sérieux immédiatement, mais il faut tout de même aller à la rencontre de l’autre dans son principe de réalité. Pour cela, il faut poser des questions pour cerner le/la partenaire et se demander si on est compatible au-delà de quelques semaines.

Généralement, on n'est pas seul en vacances. Ses ami(e)s ou son entourage peuvent être un bon moyen pour se faire une image plus précise de son quotidien ou de ses valeurs.

Souvent, les amours de vacances commencent très vite et on se pose les questions après. C’est là où c’est un peu dangereux, car on peut être addict à ce sentiment amoureux ou aux beaux souvenirs partagés, mais, en fait, ce n’est pas la réalité. L’amour de vacances devrait plutôt être une belle rencontre de vacances…

- Quelles sont les erreurs qui peuvent ternir une histoire de vacances ?

L’une des erreurs les plus fréquentes est de se contenter d'éléments comme “on s’entend trop bien”, “on rigole bien”, “je peux être naturel avec toi” “on peut parler pendant des heures”. C’est souvent ce qui déclenche le sentiment amoureux, mais il faut aller chercher au-delà de ça. Il faut se poser et se demander : “ok, humainement, on a tout pour bien s’entendre, mais est-ce qu’on a aussi ce qu’il faut comme valeurs communes pour construire quelque chose”.

Totalement dans le lâcher prise des vacances, on ne pense pas toujours à se préserver. Or, c’est important, car il peut y avoir de la souffrance avec les amours de vacances. Retrouver son quotidien après un super voyage est déjà difficile, mais cela peut l’être encore plus quand il y a eu la sensation d’être aimé et des émotions humaines fortes en plus. On peut encore plus sentir la solitude après.

- On associe souvent les amours de vacances à la jeunesse. Y a-t-il une différence lorsque ces histoires sont plus tardives ?

Il y a des différences dans le sens où, à l’adolescence, on n’est pas vraiment dans une construction. Cela ne veut pas dire que le jeune ne souffre pas, qu’il ne s’est pas attaché ou qu’il n’est pas triste de voir l’histoire s’étioler une fois rentré chez lui. La souffrance peut être la même que celle d’un adulte, mais il n’y a pas le poids de la construction du couple ou de la projection sur le long terme.

Pour les personnes plus âgées ou les familles monoparentales, le principe de réalité est plus rapidement pris en compte… et par ailleurs plus exigeant ainsi qu’un élément important de la poursuite ou non de l’histoire d’amour.

Si ces histoires de vacances ne sont pas toujours simples à articuler, il ne faut pas les fuir pour autant. À mon sens, les vacances peuvent être un vrai moment de rencontre, car on fait connaissance avec des personnes hors de son cercle.

Mais cela aura d’autant plus de chances d’aboutir, si on ne fonce pas tête baissée dans une histoire. Il y a moins de taux d’échec si on est ouvert à la rencontre et qu’on pose les choses petit à petit, plutôt qu’être tout feu, tout flamme.