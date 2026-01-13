Maladie de Crohn : un test sanguin pourrait la prédire avant l’apparition des symptômes

L'ESSENTIEL Un test sanguin peut prédire la maladie de Crohn des années avant l'apparition des symptômes.

Il mesure la réponse immunitaire d'une personne à la flagelline, une protéine présente sur les bactéries intestinales.

Cette étude pourrait aussi ouvrir la porte à un vaccin.

Pouvoir prédire le risque de développer la maladie de Crohn avant même l’apparition des premiers signes. C’est ce que sont parvenus à faire des chercheurs de Sinai Health. Ils ont mis au point un test sanguin capable d’identifier les personnes qui seront touchées par la pathologie digestive des années avant l’apparition des symptômes.

Ils assurent dans leur article publié dans la revue Clinical Gastroenterology and Hepatology que cette découverte pourrait améliorer la prise en charge et la prévention de la maladie.

Maladie de Crohn : le test sanguin identifié les personnes à haut risque

De précédents travaux ont montré que les personnes atteintes de la maladie de Crohn ont des niveaux élevés d'anticorps ciblant la flagelline, une protéine présente sur les bactéries intestinales. Les scientifiques de Sinai Health ont voulu savoir si cette réponse immunitaire excessive pouvait aussi être observée chez les patients avant qu’ils présentent les symptômes.

Pour cela, ils ont repris les données de l'étude Genetic, Environmental and Microbial (GEM) Project, lancée en 2008, qui suit 5.000 volontaires dont un parent proche est touché par la pathologie. 130 participants ont développé la maladie de Crohn depuis le début du projet. Ce qui a permis à l’équipe d’avoir des données sur les premiers stades de “pré-maladie”.

Ils ont analysé le sang de 381 participants, dont 77 avaient ensuite développé la maladie. Parmi les personnes touchées par Crohn, 28 – soit plus d'un tiers – présentaient des niveaux élevés d'anticorps attaquant la flagelline des bactéries Lachnospiraceae. Ces tests sanguins étaient en moyenne réalisés près de deux ans et demi avant le diagnostic de la pathologie.

Vers un diagnostic précoce de la maladie de Crohn

Lors de ces travaux, l'équipe a également confirmé qu'une réponse à la flagelline des Lachnospiraceae avant le diagnostic était associée à une inflammation intestinale et à un dysfonctionnement de la barrière intestinale. Il s'agit de deux caractéristiques de la maladie de Crohn.

Les chercheurs concluent ainsi que leur test sanguin, évaluant la réponse immunitaire à la flagelline, peut aider à prédire la maladie de Crohn "des années avant l'apparition des symptômes, ouvrant la porte au diagnostic précoce et à la prévention potentielle".

Et bientôt un vaccin ?

"Nos résultats confirment que la réponse immunitaire contre les flagellines bactériennes est fortement associée au risque futur de maladie de Crohn chez des parents au premier degré en bonne santé", explique le Dr Sun-Ho Lee, auteur de l’étude, dans un communiqué. "Nous avons découvert que cette réponse immunitaire est induite par une séquence conservée (séquences d'acides nucléiques ou d'acides aminés similaires, NDLR) de la protéine flagelline. Cela ouvre la voie à la conception d'un vaccin ciblant la flagelline afin de prévenir la maladie chez certains personnes à haut risque".

Ces nouvelles hypothèses des scientifiques sont actuellement étudiées dans le cadre de nouvelles recherches.