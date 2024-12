Cinq conseils pour un ventre sain pendant les fêtes de fin d'année

L'ESSENTIEL Les excès des repas festifs peuvent entraîner ballonnements et inconfort. Une professeure en microbiologie recommande de manger avec modération et d’adopter des habitudes favorables à la digestion.

Elle conseille de consommer des fibres et de boire beaucoup d’eau, de manger lentement et de privilégier les probiotiques.

Elle rappelle aussi qu’une promenade après les repas favorise la digestion et réduit les ballonnements.

Ballonnements, inconfort, digestion difficile... Les fêtes de fin d’année et leurs excès gastronomiques sont un régal pour les papilles, mais elles peuvent aussi mettre à rude épreuve notre système digestif. Heureusement, des conseils d’experts permettent de profiter des fêtes tout en préservant sa santé intestinale.

"Modération" est le mot-clé, explique Jessica Scoffield, professeure associée en microbiologie à l’Université de l’Alabama à Birmingham (Etats-Unis) dans un article publié par HealthDay. "Profitez de vos plats préférés en famille, mais soyez attentifs à votre satiété. Prenez également le temps de bouger pour entamer la nouvelle année en forme", conseille-t-elle. La spécialiste donne cinq astuces simples pour protéger sa digestion pendant les festivités.

Faire le plein de fibres et d’eau

Les plats de fêtes regorgent souvent de glucides raffinés. Pour équilibrer votre alimentation, intégrez des légumes et des céréales complètes dans vos menus. Les fibres favorisent une digestion saine en prévenant la constipation et en nourrissant les bonnes bactéries intestinales.

Les boissons riches et alcoolisées, monnaie courante lors des fêtes de fin d’année, peuvent rapidement déshydrater. L’eau, essentielle à une bonne digestion, aide à décomposer les aliments et à maintenir un transit intestinal fluide. Essayez de boire un verre d’eau avant chaque repas et d’alterner avec les boissons plus "festives".

Manger lentement... et des probiotiques

Dans l’effervescence des fêtes, le risque est souvent de manger trop vite. Prenez le temps de savourer chaque bouchée pour permettre à votre organisme de détecter la satiété. Une alimentation "consciente" réduit les ballonnements et prévient les excès.

Les probiotiques, présents dans des aliments comme le yaourt et le kombucha, soutiennent l’équilibre du microbiote intestinal. Ces bonnes bactéries peuvent apaiser votre système digestif et prévenir les inconforts liés aux repas copieux.

Bouger après les repas

Bien que la sieste post-repas soit tentante, un peu d’activité physique peut grandement améliorer votre digestion. Une marche légère, par exemple, stimule le transit intestinal et réduit les ballonnements. Vous pouvez également intégrer des exercices de mobilité douce dans votre journée.