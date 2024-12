Pourquoi le repas de Noël nous rend-il somnolent ?

L'ESSENTIEL Il est fréquent de se sentir fatigué après le repas de Noël.

L'un des composés présents dans la dinde peut expliquer ce phénomène, mais la nature des repas, plus riches et plus abondants, est la principale cause.

Quelques astuces permettent de réduire la fatigue ressentie.

Du foie gras, de la dinde, des fruits de mer, du fromage, de la bûche de Noël : les repas des fêtes de fin d’année riment souvent avec abondance. Si bien qu’en quittant la table, il n’est pas rare de se sentir fatigué. Mais comment expliquer cette soudaine somnolence ? Julia Zumpano, diététicienne, fournit plusieurs explications sur le site de la clinique américaine Cleveland.

Fêtes de fin d’année : la dinde donne-t-elle envie de dormir ?

Aux États-Unis, les célébrations de fin d’année commencent dès novembre avec Thanksgiving. Célébrée chaque quatrième jeudi de novembre, la fête visait au départ à remercier pour les récoltes abondantes de l’été. Des siècles plus tard, la coutume perdure : les Américains se rassemblent toujours autour d’un bon repas. L’un des plats phares est la dinde, souvent farcie. Outre-Atlantique, cette volaille est souvent pointée du doigt lorsqu’on évoque la somnolence après un repas de Thanksgiving. Pour Julia Zumpano, elle pourrait être l’une des causes : elle contient du tryptophane, un acide aminé associé au sommeil. D’autres aliments comme le lait, le poulet ou le poisson en contiennent. "Vous pourriez vous sentir légèrement fatigué après avoir mangé de la dinde, estime ainsi la diététicienne Zumpano. Mais le tryptophane n'est pas la seule raison." En effet, il faudrait manger une grosse quantité de dinde pour qu’elle provoque de tels effets.

Comment expliquer la somnolence après un repas de Noël ?

La spécialiste estime que trois autres éléments peuvent contribuer à cette irrépressible envie de dormir. Elle cite d’abord l’excès de nourriture : nous avons tendance à manger trop. "Le repas contient généralement de grandes quantités de glucides (farce, pommes de terre, tarte, desserts, petits pains), ce qui peut augmenter votre glycémie au départ, précise-t-elle. Mais ensuite, votre taux de sucre sanguin s'effondre ou diminue, ce qui vous laisse léthargique."

Cet excès de nourriture demande un effort supplémentaire à notre organisme, ce qui peut aussi contribuer à la fatigue. "Vos intestins ont besoin de plus de sang pour digérer le repas, ce qui peut entraîner une diminution du flux sanguin vers le cerveau, ce qui vous fait vous sentir moins alerte", souligne Julia Zumpano. Enfin, la consommation d’alcool participe également à vous rendre somnolent.

Repas de Noël : comment éviter la somnolence ?

Pour éviter de sortir léthargique du repas de Noël, la diététicienne donne quelques conseils. Il faut évidemment essayer de manger de plus petites quantités de nourriture, de limiter l’alcool et de ralentir le rythme du repas pour prendre le temps de déguster. Mais elle recommande aussi de pratiquer une activité physique après le repas. Cela peut aider le système digestif et augmenter le niveau d’énergie ressenti. "Il est important de se reposer suffisamment, car cela va également augmenter les effets du repas si vous êtes déjà fatigué pour commencer, complète-t-elle. Et cela peut aussi vous amener à prendre de mauvaises décisions en matière de nourriture." Si malgré cela, vous ressentez le besoin de dormir après le repas, une courte sieste peut vous aider à retrouver la forme.