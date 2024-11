Somnolence diurne : les conseils d'une médecin pour rester en forme toute la journée

L'ESSENTIEL Pour limiter la somnolence en journée, il faut adopter une meilleure hygiène de vie : hydratation, alimentation équilibrée, activité physique et sommeil de qualité.

Mais il est important de lutter aussi contre le stress.

Prendre l'air et stimuler ses sens permet aussi d'éviter les coups de barre passagers.

Si vous vous sentez fatigué en journée, votre réflexe est peut-être d’enchaîner les cafés. Il existe pourtant des alternatives, meilleures pour la santé. Sandra Darling, médecin, fournit des conseils pour réduire la somnolence diurne sur le site de la clinique Cleveland.

Somnolence diurne : boire de l’eau dès le réveil

Même si vous buvez tout au long de la journée, il est important de boire dès le matin, car l’organisme est déshydraté au réveil. "Vous n'avez probablement pas bu de liquides au cours des huit dernières heures, donc la meilleure chose que vous puissiez faire est de boire un verre d'eau dès le matin, conseille la professionnelle de santé. Cela peut vous aider à vous sentir plus éveillé."

Faire du sport pour garder de l’énergie

Lorsqu’on est fatigué, faire du sport paraît insurmontable. Pourtant, cette spécialiste estime que cela peut aider à retrouver de l’énergie. Elle conseille de faire des choses simples comme une petite marche autour de chez vous, quelques exercices de gym comme des squats ou du vélo elliptique pendant quinze minutes. "Lorsque vous bougez votre corps, vous faites circuler le sang et réveiller vos muscles, précise-t-elle. Même un petit étirement vous aidera à vous sentir plus éveillé." Dans l’idéal, elle conseille de faire de l’exercice le matin, pendant une courte durée, mais cela peut aussi être le midi, pour éviter le coup de barre post-repas. D’après elle, il faudrait faire au moins 150 minutes d’activité physique par semaine.

La fatigue peut être liée à votre assiette

Il est aussi primordial d’adopter une alimentation équilibrée, avec suffisamment d’apports en protéines et en fibres. "Au lieu de consommer de la caféine et du sucre raffiné, qui vous donnent un bref moment d'énergie suivi d'un coup de fatigue ensuite, une approche plus saine consiste à manger des sources naturelles de sucres comme un fruit, une poignée de raisins secs ou quelques dattes, recommande le Dr. Darling. Ou prenez un morceau de chocolat noir, qui est moins sucré que le chocolat au lait et qui contient une petite quantité de caféine."

Faire de meilleures nuits pour rester en forme

Si vous êtes souvent fatigué en journée, cela peut être parce que vous dormez mal. La médecin rappelle quelques principes : il faut éviter l’alcool et la nourriture deux à trois heures avant de dormir et la température de la chambre doit être fraîche et la pièce sombre et calme. Il est également conseillé d’arrêter les écrans au moins une heure avant le coucher. "Si vous vous sentez constamment fatigué, le sommeil doit être une priorité, insiste le Dr. Darling. Parfois, le simple fait de respecter une bonne hygiène du sommeil et de faire quelque chose de relaxant avant de se coucher comme la méditation peut corriger les problèmes de sommeil de longue date." Une personne adulte doit dormir entre sept et neuf heures par nuit. Se réveiller en forme passe aussi par le choix du réveil : bannissez les alarmes stridentes pour des sonneries plus douces et progressives. En cas de coup de barre, il est possible de faire une sieste en journée, mais pendant quinze minutes maximum et pas après 15 heures.

Lutter contre le stress pour éliminer la somnolence diurne

Le stress nous fatigue, même lorsqu’il est de faible intensité. Cette professionnelle de santé suggère de trouver une activité qui permet de se détendre, du yoga par exemple. Selon elle, plus nous faisons des choses que nous aimons, plus nous nous sentons énergiques et motivés. Elle recommande aussi de pratiquer la médiation pour permettre de se relaxer. "Votre esprit est calme et détendu, ce qui vous permet de vous sentir plus présent et concentré", indique-t-elle.

Prendre l’air pour retrouver l’énergie

Les heures passées devant les écrans fatiguent les yeux et l’organisme. Pour rester en forme, elle suggère de faire des pauses régulièrement, en regardant dehors ou tout simplement en déplaçant le regard sur autre chose qu’un ordinateur ou un téléphone. Dans l’idéal, il faudrait se lever pour bouger un petit peu, voire aller dehors. "En respirant l'air frais et en profitant de quelques minutes d'exposition au soleil chaque jour, vous pouvez aider à renforcer votre rythme circadien, vous permettant de vous endormir plus facilement", souligne le Dr Darling.

Stimuler ses sens pour lutter contre la fatigue

Enfin, elle explique que mobiliser ses sens peut aider à lutter contre la somnolence. Cela peut être allumer une bougie parfumée pour stimuler l’odorat, se passer de l’eau froide sur le visage ou écouter une chanson stimulante. Aussi, si vous sentez que vous allez vous endormir, discuter avec quelqu’un peut permettre de rester éveillé, car cela stimule l’activité cérébrale.

Si malgré ces changements, la fatigue diurne persiste, il peut être nécessaire de consulter. "Votre médecin peut vous aider à trouver la cause profonde de votre fatigue et vous fournir des conseils et des solutions sur la façon d'y remédier", rappelle le Dr Darling.