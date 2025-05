Ozempic : l'antidiabétique est de nouveau disponible

L'ESSENTIEL L’Ozempic, un médicament contre le diabète de type 2, est de nouveau disponible en pharmacie après une période de rupture de stock.

Cette pénurie était liée à un usage détourné, prôné sur les réseaux sociaux, de cet antidiabétique pour maigrir.

Plusieurs effets indésirables liés à la prise d’Ozempic ont été identifiés : diarrhées, constipation, diminution de l’appétit, altération du goût, etc.

L’Ozempic est de nouveau disponible dans les pharmacies françaises, et ce après des mois de pénurie. Dans un communiqué, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé la remise à disposition de cet antidiabétique.

Ozempic : des tensions d’approvisionnement à cause de son usage détourné pour perdre du poids

Pour rappel, entre 2022 et 2023, des influenceurs avaient fait la promotion de l’Ozempic pour ses vertus amincissantes. Ils conseillaient de détourner l’usage de cet antidiabétique et de le prendre pour perdre du poids, sans en expliquer les effets secondaires. Cet engouement sur les réseaux sociaux avait créé des tensions d’approvisionnement - voire des ruptures de stocks dans certains pays - sur l’Ozempic. Face à cela, fin 2023, l’ANSM avait recommandé de ne plus initier de nouveaux traitements avec des médicaments analogues au glucagon-like peptide-1 (GLP-1), dont fait partie cet antidiabétique.

En 2024, le gendarme du médicament était même allé plus loin. Dans un communiqué, l’ANSM indiquait réserver la prescription de ces médicaments aux patients atteints d’un diabète de type 2 présentant une maladie athéromateuse avérée, c’est-à-dire avec un "antécédent d’événement vasculaire (...) ou une lésion athéromateuse significative”.

En septembre 2024, l’approvisionnement pour les dosages d’Ozempic 0,25 mg, de Victoza 6 mg/ml (médicament analogue au GLP-1) avait progressivement repris. L’ANSM avait alors autorisé la reprise des initiations de traitement pour ces deux médicaments, en se conformant aux recommandations du comité scientifique temporaire (CST) du 14 mars 2024.

Quels sont les effets secondaires de l’Ozempic ?

L’Ozempic est utilisé dans le traitement du diabète de type 2 pour réguler la glycémie, c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang. "Ce médicament est de la famille des analogues du glucagon-like peptide-1, peut-on lire dans le Vidal. Il agit comme une hormone produite dans l'intestin, appelée GLP-1, qui a un rôle dans le contrôle de la glycémie. Il stimule la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé”. Parfois, il permet aussi de ralentir la vidange de l’estomac, ce qui peut diminuer l’appétit.

Plusieurs effets indésirables sont possibles avec l’Ozempic, répartis en quatre catégories par le Vidal :