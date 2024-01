Ozempic : elle va souffrir de diarrhée à vie à cause du médicament

L'ESSENTIEL Le Daily Mail révèle qu'il y plus d'une quarantaine de procès contre le fabriquant de l'Ozempic aux USA en raison des troubles déclarés après la prise du médicament. Les dossiers seront réunis en janvier pour être jugés ensemble.

Une des plaignantes explique qu'elle va souffrir de diarrhées chroniques après avoir développé une "lésion intestinale".

Brea Hand, 23 ans, a dû être prise en charge en soins intensifs après avoir développé une gastroparésie et une acidocétose diabétique.

Une enquête du DailyMail.com révèle que Novo Nordisk, le fabricant de l'Ozempic et de Wegovy, est poursuivi par des dizaines de patients américains. Ils assurent qu’après avoir pris l’anti-diabétique, connu pour faciliter la perte de poids, ils ont subi des effets secondaires importants dont ils n'auraient pas été avertis.

Ozempic : plusieurs plaintes en raison de complications

Le quotidien britannique a examiné plus d’une douzaine de poursuites intentées contre Novo Nordisk depuis novembre. La plupart des plaignants indiquent avoir développé une gastroparésie. Cette maladie digestive affecte les mouvements des muscles de l’estomac et entraîne un retard de vidange gastrique des solides. Elle provoque des nausées, des ballonnements, de fortes douleurs abdominales ou encore des brûlures d’estomac. Ces symptômes peuvent causer une perte de poids et des carences nutritionnelles.

Parmi les procédures en cours, une femme dont l’identité n’a pas été révélée, indique avoir été diagnostiquée avec une "lésion intestinale mettant sa vie en danger" après avoir utilisé Ozempic. Pour sauver son côlon très touché, les chirurgiens ont dû effectuer une opération de 8 heures. Si elle a survécu à la chirurgie, les médecins l’ont averti qu'elle souffrirait "pour le reste de sa vie" et qu'elle "n'aura plus jamais de selles solides" (diarrhée chronique). La patiente accuse Novo Nordisk de "ne pas avertir correctement du risque de gastroparésie sur l'emballage des médicaments".

Actuellement, la justice américaine compte plus de 40 dossiers contre Novo Nordisk. Certaines plaintes visent également Eli Lilly, le fabricant de Mounjaro, un médicament contre le diabète qui fonctionne de la même manière que l'Ozempic et le Wegovy. Par ailleurs, des avocats examinent des milliers d'autres affaires potentielles. Le Daily Mail révèle que l’ensemble des plaintes devraient être regroupées ce mois-ci en multidistrict litigation (une procédure aux USA qui permet de centraliser plusieurs affaires similaires devant un seul juge).

L’avocat Cameron Stephenson, dont le cabinet a pris en charge plusieurs plaignants, a expliqué au journal britannique : "Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il y aura des milliers de cas qui seront déposés dans le “multidistrict litigation” au fil du temps."

Ozempic : "Je n'ai jamais connu ce genre de douleur de toute ma vie "

Brea Hand, une plaignante de 23 ans qui vit à Oklahoma, s’est confiée au DailyMail.com. Elle a commencé à utiliser de l’Ozempic en mai 2023 pour contrôler son poids fluctuant et son prédiabète. Au bout de quelques semaines, elle a eu des nausées, des vomissements et une constipation. Après 5 visites à l'hôpital, les médecins lui ont diagnostiqué une gastroparésie et une acidocétose diabétique. Son état de santé a nécessité une prise en charge en soins intensifs lors de son dernier passage.

"Les médecins ont dit que mon corps avait un taux si élevé d'acidose que si j'avais attendu un jour de plus, je n'aurais pas survécu", explique la mère de deux enfants dont le procès a été intenté le 28 décembre. "C'était effrayant. C'était douloureux. Je n'ai jamais connu ce genre de douleur de toute ma vie et je ne veux plus jamais vivre cela", se confie-t-elle.

La jeune femme assure ne pas avoir été informée des effets secondaires et des risques de l’Ozempic. "Je ne le recommanderais à personne, personnellement. Le simple fait de prendre ce risque serait trop pour moi d'après ce que j'ai vécu", ajoute-t-elle.

Dans une déclaration au DailyMail.com, Novo Nordisk indique : "Novo Nordisk croit que les allégations de la poursuite sont sans fondement, et nous avons l'intention de nous défendre vigoureusement contre ces allégations. La sécurité des patients est notre priorité absolue chez Novo Nordisk, et nous travaillons en étroite collaboration avec la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments) pour surveiller en permanence le profil d'innocuité de nos médicaments.”