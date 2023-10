Ozempic : “j’ai trouvé des morceaux de peaux sur le siège des toilettes”

L'ESSENTIEL La Dr Maria E. Rosas a commencé à prendre de l'Ozempic en avril 2023 pour soigner son diabète de type 2.

Si son taux de glucose était bon, elle a commencé a avoir une sensation de brûlure au niveau du dos. La douleur s'est étendue jusqu'à atteindre ses parties intimes. En les examinant, elle a remarqué qu'elles présentaient des brûlures similaires aux coups de soleil.

Face à cet effet secondaire inquiétant, elle a stoppé le traitement et prévoit de prendre d'autres médicaments pour réguler sa glycémie.

La Dr Maria E. Rosas, professeure de Pharmacologie au Texas, s'est résolue à ne plus prendre d’Ozempic pour traiter son diabète après avoir été victime d’un effet secondaire particulièrement impressionnant. Elle explique dans la revue Newsweek avoir développé des "brûlures graves" au niveau du vagin, de l’anus et des fesses à cause du médicament.

Ozempic et parties intimes brûlées : "c'était comme si je m’étais exposé au soleil"

Souffrant d’un diabète de type 2, la Dr Maria E. Rosas prenait de la metformine pour réguler sa glycémie depuis plus de 20 ans. Mais un changement de traitement a été décidé au printemps car il lui provoquait des troubles gastro-intestinaux.

"La principale raison pour laquelle j'ai commencé à prendre de l’Ozempic en avril 2023 était qu'il ne s'agissait que d'une injection une fois par semaine, et que j'étais fatigué de prendre beaucoup de médicaments deux fois par jour pendant si longtemps", écrit-elle dans la revue américaine.

La Texane confie avoir été dans un premier temps plutôt ravie de voir ses prises médicamenteuses baisser drastiquement grâce à cette piqûre hebdomadaire. Autre satisfaction : son taux de glucose était excellent dès la première semaine. Néanmoins, rapidement, elle a vu apparaître des effets secondaires inquiétants.

"Mais immédiatement après, j'ai remarqué une douleur intense et brûlante dans mon dos, mes épaules et mes bras. J'avais une douleur atroce. J'ai eu la covid avant cela, alors je pensais que c'était de la douleur neuropathique post-Covid", confie la diabétique. Mais son état de santé a empiré jusqu’en août où la sensation de brûlure a atteint ses parties génitales ainsi que ses fesses.

Après avoir été aux WC, elle a alors remarqué la présence de morceaux de peau sur la lunettes des toilettes ainsi que le papier toilette utilisé.

"J'ai vérifié, et mes organes génitaux, mon anus et mes fesses étaient gravement brûlés, certaines zones présentaient une peau carbonisée. C'était comme si je m’étais exposée au soleil pendant des jours", se souvient-elle.

Effet secondaire de l’ Ozempic : "ça fait encore mal quand je dois uriner "

Face à cette découverte très inquiétante, la Dr Maria E. Rosas a appelé son médecin sur-le-champ.

"Il m'a immédiatement dit d'arrêter l'Ozempic, et il m'a dit que cela avait peut-être causé ce problème, car l'un des effets secondaires les moins discutés est les éruptions cutanées, les démangeaisons ou l'urticaire".

La scientifique a donc stoppé son traitement. Si ses parties intimes atteintes ont commencé à guérir, elle n’est pas totalement remise.

"Ça fait encore mal quand je dois uriner ou déféquer, et ça recommence souvent à se peler à cause de la friction", confie-t-elle. Par ailleurs, la sensation de brûlure dans le dos est toujours présente bien qu’elle soit moins vive désormais.

Pour soigner son diabète de type 2, elle confie suivre désormais un régime très strict et ne prend aucun médicament pour le moment. "Mais cela va changer dans quelques semaines. Je veux guérir avant de recommencer avec n'importe quel médicament, et en raison du régime alimentaire strict, mon taux de glucose est heureusement sous contrôle", explique-t-elle dans la revue.

Maria E. Rosas qui a signalé les complications rencontrées avec le traitement auprès du laboratoire et des autorités sanitaires américaines, appelle à la prudence. "C'était très bon pour mon taux de glucose, mais je ne recommande toujours pas l'utilisation de l'Ozempic parce qu'il a trop d'effets indésirables qui m'ont inquiété, moi et ma famille", conclut-elle.