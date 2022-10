Diabète : le médicament Ozempic bientôt en rupture de stock ?

L'ESSENTIEL 90 % des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

L'Ozempic est un médicament anti-diabétique qui ne doit pas être utilisé pour perdre du poids.

Depuis quelques mois, l’Ozempic est pris par certaines personnes dans le but de perdre du poids. Mais cette tendance a un impact sur les malades atteints de diabète de type 2 qui ont de plus en plus de mal à se procurer leur traitement.

L’Ozempic en rupture de stock dans certains pays

Au fur et à mesure des semaines, les tensions d'approvisionnement sur l’Ozempic ont augmenté, si bien que certains pays connaissent de véritables pénuries. C’est notamment le cas en Australie et aux États-Unis.

Sur TikTok, Pascal Chrétien, un entrepreneur de 46 ans, a fait partie de ceux qui ont lancé la mode dans une vidéo postée en mai dernier. Il y expliquait avoir perdu environ trente kilos en neuf mois grâce à l’Ozempic. Alors qu’avant cela, son indice de masse corporelle était de 37, c’est-à-dire qu’il était en obésité sévère. Depuis, de nombreux internautes se sont mis à vanter les vertus de ce médicament. Ils postent des vidéos qui montrent les résultats avant/après de leur perte de poids obtenue grâce à l’Ozempic.

Cette frénésie autour du médicament a provoqué de fortes tensions d’approvisionnement. En septembre dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) expliquait déjà qu’il y avait de "fortes tensions d'approvisionnement sur la classe des analogues de GLP-1, dues à une augmentation de la demande mondiale". “Les médicaments concernés en France sont : Ozempic (semaglutide) et Trulicity (dulaglutide). Ils sont indiqués dans le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé, en complément d’un régime alimentaire et d’une activité physique”.

Les effets néfastes de ce médicament chez les non-diabétiques

Pourtant, si l’Ozempic est parfois prescrit pour les patients atteints d’obésité, il n’est en revanche pas conseillé pour perdre du poids. Mais selon le média 20 minutes, “plusieurs pharmaciens (...) ont confirmé avoir vu des personnes, le plus souvent jeunes, se présenter avec des ordonnances pour de l’Ozempic”, en rapportant les propos de l’un d’entre eux : “Certains médecins semblent trop permissifs. On peut comprendre qu’il soit utilisé dans la lutte contre l’obésité, mais pour beaucoup, il ne s’agit que de surpoids, voire de personnes qui veulent juste ajuster leur silhouette avant de partir en vacances”.

Une prescription jugée abusive par certains et qui peut avoir des conséquences néfastes pour les patients. En effet, chez les personnes qui ne sont pas diabétiques, l’Ozempic peut occasionner des effets secondaires nocifs comme de la fatigue, des troubles du système digestif, des vomissements, des nausées ou encore des diarrhées.

Le plus efficace pour perdre du poids reste donc de manger équilibré, de faire du sport et de veiller à ce que la balance calorique journalière soit légèrement négative, c’est-à-dire que le corps dépense plus de calories qu’on lui en fournit en mangeant… En sachant que, par jour, la quantité de calories dont un adulte a besoin en moyenne se situe entre 2.400 et 2.600 calories pour un homme et 1.800 à 2.200 calories pour une femme.