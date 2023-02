Ozempic : pourquoi il ne faut surtout pas utiliser ce médicament pour maigrir

L'ESSENTIEL Sur le réseau social TikTok, des milliers de vidéos recommandent d'utiliser l'Ozempic pour perdre du poids.

Ce médicament injectable est destiné aux personnes atteintes de diabète de type 2.

Les professionnels de santé craignent des ruptures de stock.

Des pertes de poids rapides, sans régime ni sport : sur TikTok, des milliers de vidéos font cette promesse. On y voit la plupart du temps des femmes expliquer comment des injections d’Ozempic leur ont permis de maigrir rapidement. En réalité, il s’agit d’un effet secondaire de ce médicament, prescrit contre le diabète de type 2. Ces vidéos sont vite devenues virales et, le mot-dièse #Ozempic rassemble aujourd’hui plus de 500 millions de vues. Même Elon Musk a vanté les effets du traitement sur Twitter : comme le rappelle 20 minutes, le milliardaire américain a expliqué à une internaute avoir perdu du poids grâce à un équivalent de l’Ozempic.

Ozempic : comment expliquer ces pertes de poids

Administré par injection, ce traitement permet de réguler la glycémie, soit le taux de sucre dans le sang. Son principe actif est la sémaglutide. "Il agit en se fixant sur les récepteurs de l'hormone appelée glucagon-like peptide-1 (GLP-1), qui a un rôle dans le contrôle de la glycémie, précise le Vidal®. Il stimule la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé." Il permet aussi de ralentir la vidange de l’estomac, ce qui diminue l’appétit. Délivré sur ordonnance uniquement, il est réservé aux personnes atteintes de diabète de type 2, pour soigner leur maladie. La perte de poids associée est uniquement un effet secondaire.

Toutefois, une version plus dosée du traitement a été mise au point pour les personnes souffrant d’obésité. Commercialisée sous l’appellation Wegovy, elle est prescrite aux personnes atteintes d’obésité aux États-Unis. En France, la Haute autorité de santé l’autorise depuis décembre, mais seulement en deuxième intention, et chez les personnes ayant un indice de masse corporelle très élevé.

Quels sont les effets de l’Ozempic sur la santé ?

Les professionnels de santé alertent sur les risques associés à la prise de ce traitement hors diabète de type 2. Dans une interview à TF1, Jean-François Thébaut, vice-président de la Fédération française des diabétiques, explique que le médicament engendre un "état nauséeux quasi-permanent". Dans un entretien à BFM, le Pr Jean-Luc Faillie, chef du service de pharmacovigilance du CHU de Montpellier précise que d’autres complications peuvent survenir : "il existe aussi des risques plus rares mais plus graves comme des pancréatites aigües, qui peuvent survenir même à doses faibles, des troubles biliaires, de rares cas de constipation sévère qui peuvent conduire à l'obstruction intestinale". Selon lui, la prise de ce traitement sur plusieurs années est aussi associée à un "risque accru de cancer de la thyroïde".

Diabète de type 2 et Ozempic : des risques de tensions pour les patients sous traitement

Le détournement de l’usage de l’Ozempic présente un autre risque : celui de tensions d’approvisionnement pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Aux États-Unis, en Australie ou encore en Belgique, il peut être difficile de se procurer le traitement. En France, l’Agence nationale de la sécurité du médicament, et la fédération française des diabétiques ont émis différents appels à la vigilance pour que les stocks d’Ozempic soient réservés aux personnes diabétiques.