Australie : les influenceurs génèrent une pénurie d’antidiabétiques

L'ESSENTIEL En France, 90% des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2 selon l’Inserm.

Pour perdre du poids durablement, il vaut mieux consulter un nutritionniste pour manger plus équilibré et faire du sport.

#ozempicjourney, #ozempic, #ozempicaustralia… Ils sont les hashtags du moment en Australie, sur le réseau social TikTok. L’Ozempic mentionné est un médicament contre le diabète de type 2. Mais depuis quelques semaines, certains australiens le prenne pour perdre du poids alors qu’ils ne sont pas malades.

Des effets secondaires à court terme….

Prendre de l’Ozempic pour maigrir est fortement déconseillé car cela peut avoir des conséquences très néfastes pour la santé. En effet, en faisant cela, les personnes qui ne sont donc pas malades s’exposent à des effets secondaires à court terme, tels que des nausées et des vomissements.

"Il y a beaucoup de problèmes dont les gens doivent être conscients, mais surtout, ce médicament n’est pas encore approuvé en Australie ou au Royaume-Uni pour la perte de poids", a indiqué Karen Price, le président du Collège royal général des médecins généraliste australien au journal The Guardian.

…et à long terme

Et à long terme c’est pire car il est impossible de savoir réellement les effets secondaires que la prise de ce médicament peut provoquer sur les personnes en bonne santé…

Les études faites avant sa commercialisation n’ont évalué le traitement dans pour les diabétiques, pas pour les autres.

Une pénurie de l’Ozempic en Australie

L’autre effet néfaste de cet engouement pour l’Ozempic est que les diabétiques n’arrivent plus à trouver leur médicament... Depuis quelques semaines, il y a une pénurie en Australie.

“La pénurie affecte de manière significative les personnes utilisant Ozempic pour son utilisation approuvée pour le diabète de type 2", peut-on lire dans un communiqué de la Therapeutic Goods Administration, l’Agence australienne des médicaments, instance qui donne son autorisation pour la commercialisation des produits thérapeutiques comme les médicaments ou les dispositifs médicaux.

Interdiction de prescrire l’Ozempic pour maigrir

"L'augmentation de la demande est due à de nombreuses prescriptions pour la prise en charge de l'obésité, pour laquelle Ozempic n'est pas indiqué”, poursuit la Therapeutic Goods Administration.

Face à ce problème, les autorités sanitaires du pays ont donc sévi et ordonné aux médecins de ne prescrire ce médicament que pour la prise en charge du diabète…

Des conséquences parfois graves pour les gens diabétiques

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un taux trop élevé de sucre dans le sang, l’hyperglycémie. Quand il est dit de type 2, ou insulinodépendant, cela signifie que les cellules de l’organisme ont une mauvaise utilisation de l’insuline, qui n’assure donc plus son rôle de régulation du taux de sucre dans le sang.

En revanche, pour le diabète de type 1, la cause est différente : il est dû à une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas. Dans tous les cas, cette maladie peut entraîner des complications parfois graves pour le patient qui en est atteint.

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), les personnes diabétiques auraient plus de risques d’avoir un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral (AVC), de l’insuffisance rénale, des maladies hépatiques… D’où l’importance de prendre son traitement pour stabiliser son diabète et réduire ces risques.