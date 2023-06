E-cigarette : le vapotage détruit les bonnes bactéries de la bouche

L'ESSENTIEL Vapoter entraîne une réaction chimique dans la bouche qui détruit les bonnes bactéries présentes.

Cela favorise la survenue des caries, des maladies des gencives. Cela peut aussi entrainer des changements cellulaires qui peuvent mener au cancer.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la découverte.

La France compte plus de 3 millions de vapoteurs, selon une estimation de Xerfi. Si les e-cigarettes gagnent chaque année en popularité, son impact sur la santé pose toujours question. Une nouvelle étude apporte un nouvel argument à ses détracteurs : le vapotage crée des réactions chimiques qui peuvent détruire les bonnes bactéries présentes dans la bouche, augmentant les risques de caries, de maladies des gencives, et même de cancer.

Vapoter met à mal le microbiote buccal

En étudiant les effets du vapotage, la professeure Claudia Andl, de la Burnett School of Biomedical Sciences, a découvert que la chaleur élevée et les produits chimiques contenus dans les ingrédients de la cigarette électronique perturbent le microbiote buccal, notamment en détruisant les bonnes bactéries qui protègent contre les maladies dentaires. Ces réactions chimiques peuvent donc favoriser l'apparition de caries et de maladies des gencives, mettant en péril la santé bucco-dentaire des vapoteurs.

"Dans nos recherches, nous nous sommes concentrés sur une bactérie spécifique, Streptococcus mutans , couramment associée à la carie dentaire. Ensuite, nous avons examiné comment la vape de la cigarette électronique affecte cette bactérie et d'autres communes à l'environnement dans la bouche", a expliqué l'experte dans un communiqué. "Il s'avère que l'effet antimicrobien du liquide d'e-cigarette crée un environnement où les bactéries saines ont du mal à se développer, mais les mauvaises bactéries ne sont pas affectées et ont plus de place pour prendre le relais".

Face à ce phénomène, les caries peuvent alors être plus fréquentes. Or, ce trouble dentaire est susceptible d'entraîner une inflammation. Ce qui provoque la rétraction des gencives et le déchaussement des dents qui, si elles ne sont pas traitées, tombent.

Les recherches montrent aussi que le vapotage supprime la signalisation qui active le système immunitaire, permettant ainsi à la bactérie de se développer. "Lorsqu'il n'y a pas de signal disant " Hé, va tuer le méchant", le staphylocoque peut coloniser la cavité buccale, entraînant une inflammation à long terme et cette inflammation est associée au cancer", a-t-elle ajouté.

Vapotage : un potentiel cancérigène à étudier

Ainsi, l'équipe de recherche s'interroge sur l'effet du vapotage sur le risque de développer un cancer de la bouche. Les produits chimiques présents dans la cigarette électronique pourraient encourager les cellules de la bouche à acquérir des caractéristiques qui augmentent leur probabilité de devenir cancéreuses. Cette hypothèse fait l'objet d'études supplémentaires et devra être confirmée par des recherches plus approfondies. Cependant, si elle est vérifiée, cela renforcerait encore davantage les risques associés au vapotage sur la santé bucco-dentaire.

"J'espère que cela sensibilisera davantage au fait que le vapotage est nocif et comporte un risque", remarque la professeurs Andl. "Surtout pour les collégiens et lycéens qui ont encore une longue vie pour développer un cancer. Ils devraient comprendre les risques qu'ils prennent maintenant".